A Firefox megálljt parancsol a hirdetőknek

A Firefoxot szokás az adatainkra leginkább vigyázó mainstream böngészőnek tekinteni, már csak azért is, mert nem egy hirdetésekből élő cég (mint a Chrome esetében a Google), hanem egy nonprofit szervezet (a Mozilla) áll mögötte. A böngészőben most több olyan új funkciót tesztelnek, amelyek szintén az adatvédelem erősítésére hivatottak – írja az Engadget.

Az internet tele van trackerekkel, vagyis olyan, a weboldalakba ágyazott kódokkal, amelyek képesek követni a tevékenységünket. Ezek nem mindegyike ártalmas, bizonyos funkciókat is így tesznek elérhetővé a fejlesztők. Nagy részük azonban azért figyeli, merre járunk a neten, hogy mindig pontosabb hirdetési profilt alkothasson rólunk a hirdetőknek. (És mintegy mellékhatásként lassítják is a böngészést.)

Az ilyen trackerek blokkolása sok böngészőkiterjesztéssel megoldható, sőt maga a Firefox privát böngészési módja – tudják, a pornómód – is tudja már ezt 2015 óta. A böngésző alapmódja, amelyet a felhasználók túlnyomó többsége használ, azonban önmagától erre nem képes. A Mozilla viszont most bejelentette, hogy a Firefox béta verziójában már teszteli az oldalak betöltését lassító hirdetési trackerek alapértelmezett tiltását, és ha a funkció beválik, hamarosan a stabil verzióba is megérkezhet az újítás.

Emellett szintén tesztelik azt az adatvédelmi funkciót, hogy a böngésző ne engedje harmadik félnek a sütik tárolását, vagyis ha egy oldalon járunk, csak az oldal üzemeltetője helyezhessen el ilyen adatgyűjtő sütiket a gépünkön, mások, például hirdetők ne. A harmadik tesztelt funkció a kriptobányász szkriptek tiltása, vagyis annak a megakadályozása, hogy valaki a tudtunk nélkül kriptovalutát termeljen a gépünkkel, ami szintén lassítja a böngészést (is).