Vegetáriánus szalonnát állítottak elő ukrán diákok

Vegetáriánusok által is fogyasztható "szalonnát" állítottak elő laboratóriumban az északkelet-ukrajnai Szumi megyeszékhely agráregyetemének diákjai – írja az MTI a Szevodnya ukrán napilap nyomán.

Az ukránok nemzeti ételének számító szalonna vegetáriánus változatának receptje meglepően egyszerű:

a műszalonna növényi olajból és zselatinból áll.

Dmitro Bigyuk, az egyetem táplálkozástani tanszékének tanára szerint a vegetáriánus szalonna egészséges alternatívája az igazinak, hiszen nem tartalmazza az állati eredetű szalonnában lévő káros anyagokat.

Mind mondta, többféle zsírtartalmú és ízesítésű műszalonnát tudnak készíteni, így sósat, paprikásat, illetve más fűszerekkel ízesítettet, de akár savanyú vagy édes ízűt is. Állítja, hogy megfelelő fűszerezéssel az íze megkülönböztethetetlen az igazi szalonnáétól.

