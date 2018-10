Mindent gyárt a Videoton, mindent IS

Rádió, magnó, lemezjátszó, fekete-fehér majd színes tévé, erősítő, hangfal, fejhallgató, autórádió, számítógép – a székesfehérvári Videoton termékei rengeteg magyar és külföldi háztartásba, céghez jutottak el a rendszerváltás előtt. Az 1938-ban Vadásztöltény Csappantyú, Gyutacs és Fémárugyár Rt. néven alapított, majd a II. világháború utáni évtizedekben hatalmas, kiemelt jelentőségű szocialista iparvállalatá hízlalt cég (1968-tól: Videoton Rádió és Televízió Gyár majd 1981-től: Videoton Elektronikai Vállalat) a KGST és a COCOM korlátozásai ellenére is képes volt remek, gyakran világszínvonalú műszaki, elektronikai termékeket gyártani (és most hunyjunk szemet a cég hírnevét alaposan megtépázó, robbanásveszélyes Colorstar tévék egyszeri fiaskója fölött*), 1980-tól még a japán AKAI-nak is bedolgoztak (közösen fejlesztettek hangdobozokat, melyekben Videoton fejlesztésű hangszórók voltak). A tíz legnagyobb hazai állami vállalat egyikeként az exportra is termelő Videotonnak 1988-ban húszmilliárd forintra rúgott az árbevétele, a csúcson több mint húszezer dolgozója volt.

A felületes szemlélő számára úgy tűnhet, hogy a Videoton sikertörténetének a rendszerváltás véget vetett, a szovjet piac felszívódása, a szocialista politikai-gazdasági rendszer összeomlása maga alá temette a rengeteg magyar nappaliba tévét, hifitornyot állító állami vállalatot, aminek termékei egyik napról a másikra el is tűntek az áruházak polcairól. Ez végső soron így is történt, a felszámolás után a Videoton név és vele együtt Közép-Kelet-Európa legmodernebb híradástechnikai gyártósorai, a térség legnagyobb termelési kapacitása az 1991-es privatizációval magánkézbe került. És mint ismert, a jogutódnak nem, de szellemi örökösnek tekinthető, idén 80 éves cég (pontosabban húsztagú cégcsoport) jelenleg is 100 százalékban magyar magántulajdonban van: a részvények 47,05 százalékát Széles Gábor elnök, 26,475-26,475 százalékát Lakatos Péter és Sinkó Ottó vezérigazgatók birtokolják.

Nem túl gyakran adódik alkalom betekinteni egy nagy elektronikai cég csarnokaiba, márpedig a Videoton Holding (jelenleg zártkörűen működő) részvénytársaság nem kicsi, sőt. Több tucat nagy, ipari, háztartási, szépségápolási, informatikai, autóipari elektronikai márkával kapcsolatban álló szerződéses gyártóként a hat legnagyobb európai EMS (elektronikai gyártási szolgáltató) egyike, éves árbevételei rekordokat döntögetnek (2017-ben 173 milliárd forint volt a bevétel a VT Arriva nélkül), a Forbes 2017-ben a legértékesebb magyar tulajdonban levő vállalatnak hozta ki, ahol jelenleg is több mint tízezren dolgoznak.

Épp ezért éltünk a lehetőséggel, amikor Lakatos Péter meghívta az Indexet gyárlátogatásra, hogy saját szemünkkel láthassuk, miképp készül 3D nyomtatóktól kezdve, stúdiómikrofonokon át, különféle autóelektronikákkal bezárólag ezerféle termék. Ez utóbbi egyébként a legmegdöbbentőbb szegmens: mint az a legendás, egy négyzetkilométeres székesfehérvári gyártelep üzemcsarnokait bejárva kiderült számunkra, minden Európában gyártott autóban van pár Videoton-alkatrész, az Auditól kezdve, a Volvón, Scanián keresztül, a Suzukin, BMW-n és Porschén át a Rolly-Royce-ig (olajpumpa, ablakemelő, műszerfal, kormányzár, LED-lámpa stb, stb). A gyártást összefoglaló csupasz számok is letaglózóak: évente több mint négymilliárd beépülő alkatrészt tartalmaz a cégcsoport ügyfeleihez kerülő több mint 200 millió késztermék. Az autóipari nagyok mellett olyan jól ismert márkákról van szó, mint pl. 3M, Alstom, AKG, Bosch, Braun, DeLonghi Electrolux, GE, Honeywell, Liebherr, Osram, Panasonic, Philips. Ha belegondolunk – túlzásnak hangzik, pedig nem annyira az – a mindennapokban használt tárgyaink bármelyikében könnyen találunk olyan alkatrészt, amit valamelyik Videoton cég gyártott.

Az alábbi fotók a Videoton vállalatcsoport négy tagjának üzemeiben készültek, remélhetően képet adnak arról, hogy milyen munka folyik jelenleg a nagy múltú cégnél.

*(A történeti hűség kedvéért: a Colorstar igazából egy szovjet televízió volt, amit eredendően Rubin néven forgalmaztak, a Videoton csak egy szép kávába szerelte be a szovjet elektronikát Videoton hangszóróval. A botrány kirobbanásának évében körülbelül 60 készülék gyulladt ki, és ha minden igaz, a moszkvai Rosszija szálló is ilyen Rubin TV kigyulladása miatt égett le.)

Elsőként a leginkább mechanikai munkákra, esztergálásra, forgácsolásra, valamint galvanizálásra, nikkelezésre szakosodott VT Metal Kft.-hez néztünk be, ahol főként autóipari megrendelők igényeit elégítik ki. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A kész alkatrészdarabokat egyesével, a nehezen látható helyekre digitális endoszkópot vezetve ellenőrzik, hogy nem maradt-e a furatokban, vájatokban meghibásodást okozó fém forgácsdarab. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

VT Metál Kft egyik csarnoka, ahol alumínium, réz, rézötvezetek és egyéb anyagok megmunkálása folyik. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Alapos műszeres minőségellenőrzésen átesett kész autóalkatrészek. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Így néznek ki a VT Metal Kft galvanizáló, nikkelező üzemében a fémbevonatot kapott, festésre váró alkatrészek. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Két dolgozó szedi a szárítóról a bevonattal ellátott alkatrészeket. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A felületkezelés után speciális rekeszekbe kerülnek a kész darabok. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A VTES Kft. fő tevékenységei: CNC lemezmegmunkálás, többféle hegesztés, mechanikai és elektromechanikai szerelés, lézeres lemezmegmunkálás, elektrosztatikus porfestés. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Bár robothegesztéssel is dolgoznak, az emberi munkaerő ezen a téren még mindig nélkülözhetetlen. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A precíziós gépi lemezmegmunkálás olyan, mintha fémlapokkal origamiznánk. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Elektrosztatikus porfestés, némi kézi rásegítéssel. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A VTES Kft. egyik igen jól menő üzlete a 3D nyomtató szerelés. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Egy amerikai startup pár évvel ezelőtt kitalálta, hogy széles körben elérhető 3D nyomtatókat szeretne gyártani, ehhez a Videotonban talált partnerre. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Az itt összeszerelt 3D nyomtatók (hetente több száz) világszerte népszerűek, például előszeretettel vásárolják őket prototípusok, gyártási és fogtechnikai segédeszközök nyomtatására). (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A VT Autóelektronika Kft. csarnoka az egyik legnagyobb, ahol korszerű összeszerelő gépsorok gyártják az autókba szánt elektronikai részegységeket. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A különféle csipek, elektronikai alkatrészek jókora tekercseken érkeznek Ázsiából, az áramköri lapokra beültető gépeket ezekkel etetik – naponta 16 millió alkatrészt ültetnek így be. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Egy tesztelőállomás robotkarja, amit a VTASYST Kft. társvállalat tervezett és gyártott. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A VEAS Kft.-nél egyebek mellett NYÁK beültetés, elektromechanikai összeszerelés, késztermék-szerelés folyik, évente közel 800 millió alkatrész beültetésével több mint 30 millió termék készül. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Az UV reagens védőlakkozás az elektronikai részegységek környezeti behatások elleni védelméért felel; a képen a világító részek mutatják a védőlakkal bevont területeket. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A VEAS Kft. – csakúgy, mint a cégcsoport – folyamatosan bővül, szinte teljesen készen van már az új, hatalmas, 21 000 négyzetméteres csarnok, ahová további gyártósorokat telepítenek. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

