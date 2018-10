Október végén indul a következő Szojuz

A múlt csütörtöki bajkonuri Szojuz-baleset után először október 24. és 25. között fognak felbocsátani ilyen típusú rakétát – közölte az MTI az Interfax hírügynökségre hivatkozva. Az Interfax orosz űripari informátora szerint a Szojuz katonai műholdat állít majd Föld körüli pályára.

Október 11-én, nem sokkal a felbocsátása után kényszerleszállást hajtott végre a Nemzetközi Űrállomásra elindított Szojuz MSZ-10 orosz űrhajó, a fedélzetén Alekszej Ovcsinyin orosz és Nick Hague amerikai űrhajóssal. Ovcsinyin és Hague épségben ért földet az ejtőernyővel fékezett visszatérőkabinban.

A vizsgálatok jelenlegi szakaszában az tűnik biztosnak, hogy az első fokozatot alkotó négy folyékony hajtóanyagú gyorsítórakéta leválásakor történt baj. Erre fotó- és videóbizonyíték is van, amiken jól láthatók a törmelékdarabok, amik az egyik gyorsítórakéta és a második fokozat összeütközése miatt váltak le a rakétáról. Ezt erősítette meg Szergej Krijaljev, a Roszkozmosz emberes űrprogramjának ügyvezető igazgatója egy szerdai sajtóértekezleten. Az ütközést az okozhatta, hogy egy meghibásodott kapcsoló miatt nem vált le időben a gyorsítórakéta a második fokozatról. 1986-ban is történt hasonló baleset Szojuz típusú űrhajóval, az akkori incidens adatait is újra elemzik a mostani kivizsgálás során.

A Szojuz űrhajók az űrsiklók 2011-es nyugdíjazása óta az egyetlen személyzet-utánpótlási eszközt jelentik a Föld körül keringő Nemzetközi Űrállomásnak (ISS). Az űrállomás jelenlegi személyzete jövő nyárig elegendő tartalékokkal rendelkezik, emiatt nem is igazán kell aggódni, az ellátmányt és a tudományos kísérletekhez szükséges felszerelést orosz, japán vagy amerikai teherűrhajókkal is el lehet juttatni az ISS-re.

A gond inkább ott van, hogy a jelenlegi személyzet tagjai (Expedition 57: Alexander Gerst, Serena Auñón-Chancellor és Szergej Prokopjev) tudnak-e a tervezettnél tovább maradni, készek-e hetekkel, hónapokkal meghosszabbítani küldetésüket. A legutóbbi hírek szerint egyébként az oroszok készek már november végén, december elején újra űrhajósokat küldeni az ISS-re (ez lesz elvileg a Szojuz MSZ-11), ami után az Interfax friss értesülései szerint az ISS jelenlegi személyzete egy újabb űrsétán vesz majd részt, hogy megvizsgálják az űrállomáshoz dokkolt Szojuz MSZ-9 űrhajót, aminek szervizmodulján az ominózus szivárgást okozó lyukat találták hetekkel ezelőtt. Ha elég biztonságosnak ítéli az amerikai és orosz küldetésirányítás, akkor december végén haza is térhet a három űrhajós a jelenleg egyetlen erre alkalmas űrhajóval. (Mivel a lyuk nem az űrhajósokat védő kapszula falán van, erre van is esély.)

Erre az űrsétára egyébként már novemberben sort kerítettek volna az orosz űrhajósok, azonban a Szojuz mostani kudarca miatt át kell szervezni az ISS-en a munkákat. Ha minden klappol, akkor nem kell attól a rendkívüli helyzettől tartani, hogy személyzet nélkül marad az ISS.