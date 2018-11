Microsoft: Ha nem vigyázunk az arcfelismerőkkel, egyszer csak 1984-ben találjuk magunkat

Brad Smith, a Microsoft elnöke egy Lisszabonban rendezett konferencián fejtette ki, hogy a ma már mindennaposnak számító arcfelismerő technológiák jelenlegi szabályozása elégtelen, mivel olyan eszközről van szó, mely az állami hatóságok számára elfogadhatatlan ellenőrzési lehetőségeket biztosíthat. Smith azt tartaná helyesnek, ha szigorúbb szabályozás jönne létre, különben „2024-ben egyszer csak 1984-ben találjuk magunkat”.

Az elnök aggodalmainak alapja az, hogy az arcfelismerés egy olyan technológia, mely túlhatalmat biztosít az államok számára az egyén magánélete felett: a bekamerázott világban roppant mód követhetővé teszi az egyén mozgását. De más szempontból is aggályos szerinte: az üzleti világ is féktelenül belemászhat a privát szférába, ha pl. egy kereskedő az arcfelismerés alapján azonosít egy lehetséges ügyfelet, tudja, hogy az mikor járt utoljára a boltban, mit vásárolt, miket nézett meg kíváncsiságból.

Smith elmondta, hogy a már ma is létező, illetve hamarosan megjelenő technológiák magát a demokratikus berendezkedést veszélyeztetik, mivel az egyénnek nem lesznek eszközei a hatalommal szemben, mely minden lépését könnyedén ellenőrizheti – ez a polgári szabadságjogok érvényesítésének végét jelentheti, jelentette ki az elnök. Álláspontját megerősítette a vele egy színpadon szereplő Tony Blair, volt brit miniszterelnök.

Habár maga a Microsoft is fejleszt ilyen technológiát, ahogy pl. az Apple és a Facebook is, e vállalatok már korábban jelezték, hogy szükséges lenne ezek alkalmazásának pontos és szigorú szabályozására. Mind ez idáig azonban gyakorlatilag nem volt politikai visszhangja ezeknek a kéréseknek – ami bizonyos szempontból érthető, hiszen önkorlátozó intézkedésekről lenne szó, és az ilyeneket csak erős kényszer, nagy nyomás hatása alatt szokás bevezetni – jegyzi meg az IT Café cikke. Eheti hír: Kína az arcfelismerők után már járásfelismerő rendszerekkel akarja kontrollálni állampolgárait.