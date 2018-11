Erős menedék az iPhone XR

Idén az Apple rajongói csúnyán hoppon maradtak. Sokan abban reménykedtek, hogy a tavaly bemutatott 1000 dolláros iPhone X-et vehetik majd meg alacsonyabb áron, és emellé érkeznek az újabb modellek, ám ehelyett lett pár, még ennél is jóval drágább XS, és olcsóbban csak egy sok szempontból visszalépésnek mondható új telefon kapható. Az Apple meg is várakoztatta a spórolós vevőket, és egy hónappal az XS-ek után dobta piacra az XR-t, amit most ki is próbáltunk.