Demokratizálja a gémervilágot az Nvidia

Az év eleji nagy Las Vegas-i techshow, a 2019-es CES hivatalos, keddi megnyitója előtti első sajtónap fő műsorszáma a vasárnap este nyolckor tartott Nvidia-prezentáció volt, és Jensen Huang, a cég vezérigazgatója igyekezett is ennek megfelelően feltüzelni az MGM Grand Hotel konferenciaközpontjának nagytermét dugig töltő újságírókat.

Rendszerint az önvezető autók és a gaming a két téma, amiről a CES-eken beszélni szoktam. De ma csak a gaming lesz terítéken

– kezdte keynote beszédét Huang, kisebb üdvrivalgást kiváltva.

A videojátékozás új szintjét ígérő kétórás előadást kis visszatekintéssel kezdte Huang, felemlegetve néhány kedvenc játékát a kétezres évekből (Gears of War, 2006, Crysis, 2007, Battlefield III, 2011, Battlefield V, 2018), illetve azt, hogy a 3d-s grafikus megjelenítés evolúciója, a grafikus csipek és kártyák fejlődése hogyan hozott egyre izgalmasabb generációváltásokat a játékokba.

De – és itt drámai szüntet tartott – még mindig nem elég realisztikusak a játékok. "Három dolog még mindig nem elég jó. A tükröződések nem megfelelőek. Az árnyékok nem megfelelőek. És a fénytörést irtó nehéz szimulálni. Ezt a három fénnyel, megvilágítással összefüggő effektet nagyon nehéz raszterizálással megoldani. És itt jön képbe a ray tracing."

Az Nvidia a grafikus csipek (GPU) fejlesztésében vagy tíz éve a valós idejű fénykövetéses (ray tracing) renderelés bevetésén dolgozik. A rendkívül erőforrás-igényes technológia lényege, hogy a képalkotásban a fény útját modellezik, azt számítva ki, hogy adott fényforrás(ok)ból származó fény, adott objektumokba ütközve hogyan viselkedik, milyen árnyékokat, visszaverődéseket produkál. Hardvertől függően egy-egy ray tracing kép renderelése hosszú ideig is eltarthat, ami mondjuk egy építészeti modell vagy egy filmkocka megalkotásakor nem feltétlenül gond, de a játékiparban, ahol valós idejű ray tracingre lenne szükség, magas másodpercenkénti képkockaszámok (frame rate, fps) mellett, ez mostanáig nem nagyon terjedt el.

A cég legutóbbi négy terméke, az RTX 2070, az RTX 2080, az RTX 2080 Ti és a Titan RTX (azaz a GeForce 20 család első tagjai) úttörő módon már ezt a technológiát alkalmazta, viszont áruk eléggé sokkoló (az RTX 2070 nagyjából 5-600, az RTX 2080 körülbelül 800, a csúcskategóriás RTX 2080 Ti 1200, míg a még annál is többet tudó Titan RTX elképesztő 2500 dollárba, azaz 700 ezer forintba kerül jelenleg).

A tavaly ősszel bemutatott és piacra dobott, Turing mikroarchitektúrával készülő, külön ray tracing maggal, mesterséges intelligenciával, azaz MI-vel turbózott csipek Jensen Huang szerint ugrásszerű fejlődést hoztak a játékok látványvilágába, az ezekkel ellátott videokártyák nemcsak a megjelenítést tökéletesítették, de a frame rate is többszörösére nőtt. Mint hangsúlyozta, ebben az MI-nek volt kimagasló szerepe, rengeteg energiát fektettek abba, hogy olyan mélytanuló MI-t fejlesszenek (DLSS - deep learning super sampling), ami képes a nagy számítási teljesítményt igénylő ray tracing renderelést egymaga könnyedén elvégezni. Az eredmény: minden eddiginél realisztikusabb grafika, részletgazdag, kifogástalan minőségű és gyorsaságú megjelenítés. Na, és ami a vasárnapi keynote lényegi pontja:

az új Nvidia grafikus csip is tudja mindezt, de négy elődjénél jóval olcsóbban.

Sok játékos – és tíz, százmilliókról van itt szó – ugyanis nem engedhette meg idáig magának az Nvidia RTX csipjeit, inkább kompromisszumot kötöttek a játékélmény javára, a megjelenítés rovására. Január 15-től azonban minden másképp lesz, boltokba kerül a GeForce RTX 2060, amivel 60 fps-sel, 1440p felbontáson, az összes grafikus opciót kimaxolva lehet mondjuk Battlefield V-özni.

349 dollár. Igen, 349 dollár

– jelentette be Huang.

Körülbelül felébe, szűk százezer forintnak megfelelő összegbe fog tehát kerülni a grafikus processzoregység, ami az MI-vel megtámogatott ray tracing technológiát elviszi a tömegekhez. (Mármint a világnak azon a felén, ahol nem okoz gondot egy ilyen százezer forintos tétel.) Az Nvidia budget grafikus csipje "következő generációs játékélményt juttat el gémerek tízmillióihoz" – lelkendezett Huang, és vele együtt a közönség is. (Hogy jobban fogyjon az új Nvidia-termék, Battlefield V vagy Anthem játékot is csomagolnak mellé.)

A keynote során több valós idejű ray tracing renderelést is bemutatott Jensen Huang, eléggé lenyűgözve a közönséget. Az árnyékok rajzolásánál már nem csak pontszerű fényforrások által élesen vetett sötét foltok megjelenítésére képesek az RTX csipek, hanem széles fényforrásokra jellemző umbra és penumbra megjelenítésére is, azaz szórt, lágy félárnyékokat lehet valósághűen alkotni. A tükröződések is a tökéletest közelítik az RTX csipekkel, és a fénytörési jelenségek, például a vízfelületekről visszaverődő kausztikák is pazar látványt nyújtanak.

A keynote hátralévő részében az Nvidia gaminghardverek terén tett öles lépéseit mutatta be a vezérigazgató. Ennek részeként kiderült, hogy egy sor olyan monitort kezdtek tesztelni, amik nem a legjobb megjelenítéshez szükséges G-Sync technológiát használják. Első körben négyszáz A-Sync (Adaptive Sync) monitort elemeztek, amik közül 12 felelt meg az Nvidia kompatibilitási elvárásainak, ezekhez hamarosan olyan drivert ad ki a cég, amivel megközelíthetik a külön G-Sync csipszettel ellátott gamingmonitorok színvonalát.

Jensen Huang a laptopos gémereknek szánta örömhírül, hogy hamarosan boltokba kerülnek a mobil RTX kártyák (RTX 2080 és RTX 2060 csipesek egyaránt), amikkel bővíthetik laptopjaikat, illetve hogy negyven olyan gaminglaptopot dobnak piacra a gyártóik, amikben már az Nvidia RTX kártyái dolgoznak majd. Ezekből 17 az új idők szeleire válaszul vékony és könnyű laptop lesz, azaz az eddigieknél könnyebben hordozható Max-Q kialakítású eszköz – egy ilyen, RTX 2080 csippel felszerelt laptopot be is mutatott Huang, bal tenyerén könnyedén egyensúlyozva, miközben jobbjával próbált egyik segítője ellen multiplayerben battlefieldezni (kevés sikerrel).

