CES 2019: Karvastagságú erőgépek 2019 legdurvább laptopjai

Hiába próbálnak a világ fejlesztői időnként új formátumokat bevezetni, a hagyományos laptopok maradnak, és az idei CES azt bizonyítja, hogy egyre jobbak lesznek. Persze, vannak olyan helyzetek, amikor szupertelefonnal is kibekkelhető az élet, de a számítógépes munkák nagy részéhez még mindig jól jön a nagyobb kijelző és a hozzácsapott billentyűzet.

Pár éve eljutottunk arra a szintre, hogy az átlagos laptopok is kiválók, ehhez elég egy jó kijelző, egy erős processzor és legalább 8 GB RAM, amit eddig is megkaptunk kétszázezer forint környékén. A Las Vegasban látottak alapján 2019-re a korábbi eszközök finomhangolása jellemző, az égvilágon semmi sem történt, ami radikális újratervezésre kényszerítené a cégeket. Utoljára a Macbook Air és az ultrabookok kavarták fel az állóvizet a pc-k piacán, és egyedül a gaming területén van némi mozgolódás. Összegyűjtöttük, hogy mivel vágnak neki a gyártók az évnek.

Dell

Átlagos: XPS 13 - áthelyezték a webkamerát lentről a szokványos, kijelző fölötti helyre, így már nem az orrunk alá fotóz, hanem a szemeink közé exponál. Ezt leszámítva ugyanaz a felépítése, mint a tavalyi modellnek, csak többféle színben kapható, és persze frissített processzorral, és akár 2 terabájt tárhely is belepakolható.

Extrém: a gyártóhoz tartozik az Alienware márka, amelynél az Area-51m nevű modell idén moduláris felépítéssel érkezett, így nemcsak ram-ot és tárhelyet lehet benne bővíteni, hanem videokártyát és processzort is.

Asus

Átlagos: A Zenbook sorozat évek óta erős szereplő a prémium üzleti laptopok piacán, és a tajvani gyártó most elég viccesen reagált a mobiliparban elterjedt betüremkedéses kijelzőkre:

kitüremkedést tett a laptopra

A cél ugyanaz, mint a mobiloknál, hogy leheletvékony kávával is legyen helye a kamerának.

Extrém: A ROG Mothership nevű gépszörny is izgalmas jövevény, ez a gamerek Surface hibridje, olyan vastagsággal, hogy az már szalonnában is extrém méretnek számít. Minden komponens a kijelző mögé került, így a kiáramló levegő nem melegíti a játékos kezét, a vékony billentyűzet pedig lecsatolható, mint más hibrideknél.

Lenovo

Átlagos és extrém: A hetedik generációs Thinkpad X1 Carbon mindkét táborba befér, mert az ultrabook méretű eszköz tulajdonságai egészen kimagaslók. Idén júniustól vagy alacsony fogyasztású 400 nites full hd kijelzővel, vagy akár Dolby Vision 4K panellel és Dolby Atmos négy hangszórós rendszerrel is rendelhető. Az is újdonság, hogy a mobilnetre akár gigabites sebességgel is képes csatlakozni.

Acer

Átlagos: A tajvani gyártó elsők közt veti be a Chromebook 315-ben az erős AMD A6-9220 típusú processzort, amely 8 GB RAM-mal és 32 GB-os eMMC tárolóval 10 órán át bírja aksiról, és az egész mindössze 280 dollárba fog kerülni.

Extrém: A Predator sorozatban a Triton 900 ismét extravagáns külsővel jelentkezik, a 4K kijelző a speciális felfüggesztésének hála egészen közel húzható a billentyűzethez. A több mint egymillió forintos laptopban a lehető legerősebb hardver került.

Samsung

Átlagos: Amilyen erős a dél-koreai gyártó a mobiliparban, olyan észrevehetetlen a jelenléte a laptopok piacán, pedig folyamatosan próbál megújulni. Idén a Notebook 9 Pro mutatkozott be aktív tollal, áttervezett billentyűzettel és 14 órás üzemidővel.

Extrém: A Notebook Odyssey a gaming területét próbálja meghódítani a legfrissebb Nvidia RTX 2080 grafikus csippel és Intel Core i7 processzorral felvértezve, és a különleges rögzítésű kijelző 144 Hz-es képfrissítéssel szép megjelenítést ígér a játékosoknak.