Saját reklámblokkolót kap a Google Chrome

A Google is csatlakozott a Szövetség A Jobb Reklámokért (Coalition for Better Ads) mozgalomhoz, hogy felvegyék a harcot a böngészőket elborító borzalmas reklámok ellen. A cég ígérete szerint július 9-től Észak-Amerikában és Európában már elérhető lesz a házon belül fejlesztett reklámblokkoló a Chrome böngészőben.

A bejelentés azzal párhuzamosan érkezett, hogy a Collation közzétette az észak-amerikai és európai böngészőkben használt reklámok sztenderdjét. Ezek szerint 12 féle, zavarónak minősített reklámmegjelenítés létezik – ilyen például a felugró ablak, az automatikusan elinduló videók, a hangos reklámok és a nagy, képernyőre tapadó (sticky) hirdetések.

A Google tavaly novemberben közölte, hogy blokkolni fogják az összes zavaró reklámot a weboldalakon , ha az oldalak üzemeltetői a bejelentéstől számított 30 napon belül nem távolítják el azokat. A mostani bejelentéssel a Google gyakorlatilag az egész világra kiterjesztette a programot. Az üzemeltetők az ennek fenntartott oldalon ismerhetik meg a zavaró reklámok különböző típusait, és lecserélhetik őket olyanokra, amik nem teszik tönkre a felhasználói élményt.

A Chrome vezető termékfejlesztője, Ben Galbraith elmondta, hogy az amerikai és európai tesztek nagy javulást hoztak ezen a téren. Mindez remélhetőleg arra bátorítja a hirdetőket, hogy kevésbé undorító reklámokkal borítsák el az egyes weboldalakat, és olyan hirdetési formát válasszanak, ami megfelel a Szövetség sztenderjeinek.

