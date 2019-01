Levegőből szed áramot egy bluetooth csip

Legyünk egy kicsit paranoiásak, mert amit a Samsung és az Amazon kifejlesztett, ahhoz képest a Facebook online adatgyűjtése csak egy béna kis projekt lehet. Kezdjük azzal, hogy minden digitális szenzor méretét, működését és árát az akkumulátor befolyásolja a legnagyobb mértékben, márpedig energiára szükség van, hogy le tudjuk kérni a begyűjtött adatokat, legyen az hőmérséklet, páratartalom, zaj, vagy a levegő kémiai összetétele.

Az Amazon és a Samsung által pénzelt Williot kitalált egy megoldást, egy papírvékony bluetooth csipet, amely aksi nélkül is működik, mert a szenzorok és az adatkommunikáció által igényelt energiát a levegőből, pontosabban a levegőben terjedő rádiófrekvenciás háttérzajból nyeri ki.

Nyilvánvaló, hogy a Willio szakértői a fejlesztés pozitívumait emelik ki: a termékek dobozába ültetett csipből könnyen – nethozzáférés nélkül is – kiolvashatjuk a használati utasítást, vagy mondjuk egy ruha címkéje digitálisan is közölni tudja, hogy milyen beállításokkal tegyük be a mosógépbe.

Persze ugyanilyen könnyen lehet folyamatosan és titokban megfigyelést végezni, hogy ne csak az online életünkről gyűljenek az információk, hanem minden másról is. Elég, ha a termék dobozába helyezett csip nemcsak a leírást tartalmazza, hanem titokban más szenzorokkal is felszerelték, amelyekkel állandóan megfigyelést végez. Aztán a gyártó – vagy egy tőle független kiberbűnöző – applikációja időnként lekérdezi ezeket az adatokat.

A Williot jövőre tervezi széles körben piacra dobni a termékét.

(The Verge)