Energiától duzzadó szexpartnert találtak egy tíz éve remeteként élő Sehuencas-vízibékának

Szerencsétlen Rómeó. Mármint nem a Shakespeare-darabból ismert veronai fiatalember, hanem a Sehuencas-vízibéka (Telmatobius yuracare), akit ugyanígy hívnak. Az ő tragédiája is ugyanaz, mint Shakespeare hőséé: nem talál magának párt.

Rómeó az elmúlt 10 évet olyan magányosan töltötte az otthonául szolgáló bolíviai múzeumban, mint a Star Wars Yodája a Dagobah bolygón. A párhuzam nem véletlen: a természettudósok arra gyanakodtak, hogy Rómeó lehet fajtájának utolsó példánya, és Yodával is ugyanez volt a helyzet. A kutatók kétségbeesésükben egy társkereső oldalt is indítottak a békának, de ez sem hozott eredményt; még az államcsődbe jutott Venezuelából sem vándorolt át egy munkanélküli szépségkirálynő, hogy megcsókolja a békát, hátha.

Most azonban úgy tűnik, hogy megtört a tízéves átok: a természetvédők találtak egy Júliát Rómeónak egy bolíviai esőerdőben. Valentin-napon fogják bemutatni őket egymásnak.

Az egész akkor kezdődött, amikor a bolíviai Alcide d'Orbigny Nemzeti Történelmi Múzeum a Global Wildlife Conversationnel együttműködve nekiindultak, hogy párt keressenek Rómeónak. A zoológus Teresa Camacho múlt hónapban békakereső expedíciót indított a bolíviai esőerdőben, és végigturkálták az összes állóvizet; a vízibékák ugyanis – nem fogják kitalálni – a vízben érzik otthonosan magukat.

A kutatók már majdnem feladták a keresést, amikor Camacho észrevett egy békát. Bár ez nem vízibéka volt, megérte követni, mert ez vezette el őket a potenciális Júliához. Nagy volt az öröm –

egészen addig, amíg ki nem derült, hogy Júlia nem Júlia. Hanem egy másik Rómeó. Szóval egy hím példány.

Szerencsére a természettudósok észrevették, hogy a békák természetes élőhelye jó állapotban van, így reménykedtek, hogy találnak egy másik példányt. A számításuk annyira bevált, hogy nemcsak egy békát fedeztek föl, hanem kapásból négyet: két hímet és két nőstényt. Szerencsétlen Rómeó, vajon mit fog szólni, hogy 10 év magány után ilyen őrületes bacchanáliába csöppenhet?!

A Rómeónak kiszemelt Júlia a legszebb korban van, hogy csinos békautódokat hozhasson világra; a két másik példány ehhez még túl fiatal. (Igaz, Shakespeare Júliája is csak 14 éves volt a darabban, de Shakespeare egy mocskos fantáziájú drámaíró volt, nem amfibiológus.)

Ricardo Céspedes, a múzeum igazgatója szerint Júliának gyönyörű szemei vannak, de a szakértők nem hagyták, hogy ez megbabonázza őket: mielőtt megpecsételnék a pár frigyét, először megvizsgálják, hogy Júlia nem fertőződött-e meg a chytridiomycosis nevű gombafajjal. Ez ugyanis komplett békapopulációkat irtott ki, és nem lenne szerencsés, ha Bolíviában is megismétlődne a veronai tragédia, két fiatal, halott szerelmespárral.

A kutatók remélik, hogy a békák jól kijönnek majd egymással, de kicsit aggódnak, mert Rómeó elég félénk (de hát ki ne lenne félénk tízévnyi elszigeteltség után? a Rejtelmes szigetben a 12 évig egy szigeten senyvedő magányos hajótörött is annyira elvadult, hogy nyersen ette a vadkacsát), ráadásul kicsit el is van hízva, mivel nem úszik eleget. Ehhez képest Júlia extrovertált, és csak úgy feszíti az energia; már a tartályából is megpróbált elmenekülni.

Camachóék mindenesetre megpróbálják rávenni Rómeót, hogy mozogjon egy kicsit, és kiszakadjon az apátiájából, mert így tényleg nem lehet első randira menni.

