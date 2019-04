Hamarosan láthat egy valódi fekete lyukat

Az ígéretek szerint hamarosan nyilvánosságra hozzák az első képet egy fekete lyukról, számolt be a Reuters. A fekete lyukak gravitációja annyira erős, hogy hagyományos értelemben véve semmi, még a fény sem tud távozni belőlük – innen ered a nevük is. Azonban most nagy bejelentésre készül az Egyesült Államokban a National Science Foundation, ugyanis végre meghozhatja a gyümölcsét a 2012 óta futó Event Horizone Telescope (Eseményhorizont Teleszkóp) projekt, amely célja a fekete lyukak közvetlen környezetének vizsgálata. Mivel a fekete lyukaknál a felszín nem értelmezhető, eseményhorizontnak nevezik azt a pontot, ahonnan már nincs visszatérés, az ezt átlépő anyag menthetetlenül a fekete lyuk részévé válik.

A nemzetközi projektben több mint 200 ember vett részt, és közép-európai idő szerint szerdán délután 1-kor fogják a nyilvánosság elé tárni az eredményeket. Az egyik fekete lyuk, amit lencsevégre kaptak a tudósok a galaxisunk közepét alkotó Sagittarius A*, amely tömege a Nap négymilliószorosa.

A másik célpont pedig egy közeli galaxis közepét alkotó, szintén szupernehéz fekete lyuk. A képeket valójában nem egy teleszkóppal készítették, hanem a Föld különböző pontjain elhelyezett teleszkópok egész hálózatával alkották meg az első fotót egy fekete lyukról. Mivel a fekete lyukak nem bocsátanak ki fényt, ezért a képen valószínűleg csak egy fénygyűrű fog látszódni, ahogy a fekete lyuk extrém gravitációja meghajlítja a beérkező fényt.