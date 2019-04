Álhírnek hitte a Youtube a notre-dame-i tüzet

Kigyulladt és órákon át lángolt a párizsi Notre-Dame hétfő este. Miközben a székesegyház tetőszerkezete égett, többen élőben közvetítették a tűz pusztítását a Youtube-on, ami viszont magyarázatként a 2001. szeptember 11-i terrortámadásokra hivatkozó linkeket pakolt a párizsi képsorok alá, és az egészet egészen egyszerűen álhírnek minősítette.

A Youtube a saját, álhírek elleni algoritmusát tette felelőssé az eset kapcsán. Évek óta rengeteg kritika éri a videómegosztót, amiért gyakorlatilag ellenőrizetlenül terjedhettek rajta álhírek és konspirációs elméletek. A kritikákra válaszul mutatták be azt az automatizmust, ami kiszűrné az álhíreket és megbízható oldalakat ajánl az adott téma iránt érdeklődőknek. Hétfő este például a Notre-Dame lángjainak képsorai alá az Encyclopedia Britannica oldalát linkelte a 2001. szeptember 11-i terrortámadásokról.

A Youtube azóta elnézést kért a tévedésért, és egyúttal kikapcsolta a tűzeset videói alatt ezt a funkciót. Szóvivőjük szerint az algoritmusok néha tévednek. Egyúttal sajnálatukat is kifejezték a tűzvész miatt. A céget egyébként is sok kritika éri az automatizmusai miatt mostanában. Az igaz, hogy a rengeteg tartalmat valamilyen módon moderálniuk kell, ugyanakkor ez a szomorú eset is rávilágított arra, hogy nem lehet kizárólag az algoritmusokra hagyatkozni, mert így fordulhatott elő, hogy Franciaország utóbbi éveinek egyik legszomorúbb napját nemes egyszerűséggel álhírnek állítja be a program.

A közösségi oldalak felelőssége az új-zélandi terrortámadások kapcsán is előtérbe került, ahol a terrorista a Facebookon élőben közvetítette a mészárlást, amit legalább kétszázan néztek, de senki sem jelentette a videót a moderátoroknak.