Júliustól sokkal nehezebb lesz pornóhoz jutni Angliában

Július közepétől lép életbe az a törvény Angliában, ami a 18 év alattiak védelmében nehezebbé teszi, hogy pornóoldalakat nézegessenek a felhasználók a neten. A szigorítás után nem lesz elég rákattintani, hogy az illető elmúlt 18 éves, hanem igazolnia kell azzal, hogy személyes adatokat, többek között a születési idejét adja meg, hivatalos dokumentummal alátámasztva ezek valódiságát. Ha ezt nem teszi meg, akkor a szolgáltató letiltja a felnőtteknek szóló tartalmakat – írja a BBC.

A szabályozás nem érint olyan oldalakat, mint például a Twitter, az Imgur vagy a Reddit, mert a törvény szerint csak azoknak az oldalaknak kell szigorú ellenőrzést bevezetni, ahol a tartalom több mint harmada pornó. Sőt az olyan oldalakat sem érinti, amik ingyenesek és reklám sem fut rajtuk, vagyis nem profitszerzés a cél, hanem pusztán közszolgálati jelleggel lehet rajta pornót találni.

Azt sem szabályozták, hogy egyszerűen, VPN-en keresztül ki lehessen játszani a rendszert, így a törvény kritikusai szerint az egész szabályozás nem sokat ér, a tinédzsereket nem ez a törvény fogja megvédeni attól, hogy pornót találjanak az interneten. Margot James digitális miniszter szerint azonban a világ első ilyen szabályozása azt segíti elő, hogy az Egyesült Királyság lesz a világ legbiztonságosabb helye ahhoz, hogy online legyen az ember. Az intézkedéstől azt várják, hogy a 18 év alatti fiatalok nem jutnak majd hozzá számukra tiltott tartalmakhoz.

Az életkor igazolására több lehetőséget is biztosítana a kormány. Az egészet az a szervezet, a BBFC felügyelné, ami a filmek életkor-besorolását is ellenőrizné. A BBFC szerint szabad kezet kapnának a pornóoldalak, milyen módon igazoltatnák a felhasználókat, ők abban segítenének, hogy az adatokat megbízhatóan kezelő oldalak kapnának tőlük egy nagy zöld pipát. A Mindgeek nevű cég már egy ideje használja az AgeID nevű eszközt többek között Németországban is. Ők bescannelt személyit vagy útlevelet kérnek, és külső cégek bevonásával hitelesítik a felhasználókat. Sokan aggódnak, hogy vajon visszaélésekhez vezethet-e egy ilyen gyakorlat, de a cég azt állítja, hogy ez a módszer csak az azonosítást szolgálja, és nem profilozza például a felhasználók felnőttfilmes preferenciáit.

Az adatszivárogtatások korában ez az ígéret sokakat nem nyugtat meg, így a másik lehetőség egy kártya megvásárlása lenne, ehhez csak a helyi újságboltos előtt kellene felfedni magát az embernek, és ott kellene igazolni, hogy elmúlt 18, majd kap egy kártyát kóddal, amivel igazolhatja az életkort otthon a gép előtt is. Az persze más kérdés, hogy egy cég és annak adatkezelése vagy a helyi újságosok pletykája jelent-e nagyobb veszélyt a felhasználó magánszférájára nézve. Ettől tartanak a törvény ellenzői is, akik szerint egyrészt nem lesz sokkal nehezebb ezek után sem a fiataloknak pornóhoz jutni, másrészt a kormány hibája lesz, ha valamilyen adatvédelmi incidens során kikerül például egy lista azokról az állampolgárokról, akik igazolt pornófogyasztók.