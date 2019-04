Bunkofon, oplogó, rúzstelefon – szédítő időutazás a mobilok negyedszázados múltjába

Idén március végén volt 25 éves a magyarországi GSM mobilszolgáltatás, a negyedszázados évforduló apropóján GSM - Generációk Saját Mobiljai címmel kiállítás nyílt a szegedi Szent-Györgyi Albert Agorában. Az időszaki kamarakiállítást a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) szervezte, és a társaság Informatika Történeti Kiállításának második emeletén tekinthető meg szeptember elejéig.

A tárlatot április 15-én Beck György, a NJSZT elnöke nyitotta meg. Beck topmenedzserként már négy évtizede aktív a hazai infokommunikációs iparban, tizenkét éve dolgozik a mobil távközlési szektorban. "A mobil távközlés az elmúlt évtizedben a számítástechnikánál is látványosabb átalakuláson ment át: a számítógépek gyakorlatilag beköltöztek a zsebeinkbe. Tizenkét évvel ezelőtt még a billentyűk dominálták a telefonok külsejét, mostanra pedig már a kijelzők uralják azt. A tárlaton kiállított készülékek rendkívül érzékletesen szemléltetik, hogyan változott a mobiltelefonok formaterve a készülékek használati módjának megváltozásával párhuzamosan, vagyis a szimplán beszélgetésre használt eszköz hogyan változott tartalomfogyasztást-, és előállítást is szolgáló interaktív eszközzé" – mondta Beck György a megnyitón.



A vitrinekben több száz telefon és hozzájuk tartozó kiegészítő látható (a SIM-kártyák evolúcióját is nyomon lehet követni, nemcsak a készülékek átalakulását), a kezdetleges személyhívóktól egészen az utóbbi idők okostelefonjaiig. Bár a kiállított készülékekhez nem lehet hozzányúlni (pedig de szívesen kézbe vettünk volna és megnyomkodtunk volna pár telefont!), a látvány így is több mint szórakoztató:

valóban lenyűgöző látni, hogy milyen változáson ment át pár rövid évtized alatt a mobiltelefonálás.

A közszemlére tett telefonokat látva rögvest felelevenedtek a nyolcvanas-kilencvenes évek, a hőskor, amikor még majd mindenki bunkofonnak nevezte és lenézte a mobilokat, majd a robbanásszerű terjedés, a mindent átható, nemre, korra, társadalmi helyzetre tekintet nélküli mobilpenetráció évei – emlékeznek még, amikor a színes magazinok operátorlogókat, csengőhangokat, WAP-on letölthető játékokat hirdettek oldalakon át?



A kiállításon a népszerű modellek mellett egy sor ritka, különleges mobiltelefon, sőt néhány prototípus is helyet kapott. Az alábbi válogatásban a kedvenceinket szedtük össze, némelyiknél pedig kicsit nosztalgiáztunk is.

A tárlat rendezői – Képes Gábor NJSZT-főmunkatárs és Csernák Márton gyűjtő – az elmúlt huszonöt évben piacra dobott legérdekesebb készülékeket válogatták ki a négy budapesti magángyűjtő alkotta Mobilmementók baráti kör (Csernák Márton, Domokos Zoltán, Novák László Szepes György) és egy szegedi mobilgyűjtő (Ördögh Zoltán, Retromobil) több ezer darabos gyűjteményéből. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Talán nem tudja mindenki, de még mielőtt belevágott volna az elektronikai bizniszbe, a Nokia gumicsizmákat is gyártott. Maga a cég 1973-ban jött létre, amikor két finn vállalat, a Finnish Rubber Works és a Finnish Cable Works egyesült. A Nokia az 1990-es években adta el a gumitermék-üzletágat és fordult a mobiltelefon-gyártás felé. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A kiállítás legöregebb darabja egy Motorola METRX személyhívó az 1970-es évekből. Ezen még se kijelző, se gombok, a készülék csupán egy csippantással jelezte, hogy tulajdonosa mihamarább hívjon fel egy előre megadott vonalas telefonszámot. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

NES PA3AEA-1B személyhívó 1990-ből, az Eurohívó cég kínálatából. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Képes Gábor, a kiállítás egyik rendezője és egy Motorola MCR 4800XL. Egy ilyen táskányi méretű, még analóg technológiát használó készülékről indította az első magyarországi mobilhívást Bod Péter Ákos, akkori ipari és kereskedelmi miniszter 1990. október 15-én. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Motorola Associate 2000 "főnöktelefon" 1993-ból. "Én először akkor láttam ilyet, amikor 2004 nyarán diákmunkában öltözősként dolgoztam Debrecenben a kerekestelepi strandon, és egy ötven év körüli, barnára sült, napszemüveges, albán maffiózónak kinéző fickó ilyennel slattyogott be vietnámi papucsban, és leadta a cuccaival együtt, lelkemre kötve, hogy két szemem legyen rajta" (Nagy Attila Károly) (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Csodálatos grafika egy német hálózatra (C-Netz) gyártott Philips FG51 rádiótelefonon. Mint a rajz is sugallja, elsősorban autótelefonként használták ezt a készüléket. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A rendkívül elnagyolt hatást keltő Dancall DCT 5000 mobiltelefon 1986-ból. Ezidőtájt hódítottak a félig szétnyitható készülékek, amiknek a mikrofonrészét lecsapva lehetett hívásokat lebonyolítani. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Motorola Star Tac 1998-ból, az első szétnyitható (avagy kagylóhéj-, esetleg flip-) telefon, a félig nyitható telefonok utódja, és a világhírű RAZR elődje. "Ezekbe a telefonokba még normál méretű SIM-kártyát kellett behelyezni, azaz a teljes bankkártya méretű műanyag lapot, amiből ma már csak kipattintjuk a porszemnyi nanoSIM-et" (Tóth Balázs) (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Motorola M3588 Prototípus – az első Magyarországon legyártott Motorola M3588 GSM 900/1800 MHz-es telefon (1999). Az amerikai vállalat megrendelésére a Flextronics International zalaegerszegi ipari parkjában és a kifejezetten e célra hazánkba települt JIT Electronics budapesti telephelyén kezdődött meg a Motorola telefonok gyártása. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Vitamax! Csecsemő méretű kapszulába zárt Ericsson A1018 GSM 900/1800 MHz-es mobiltelefon a Vodafone 1999-es kínálatából. "A magyar távközlés egyik legnagyszerűbb legendája, hogy a kártyás csomag elnevezésében Vitai Attila, a Vodafone egykori vezérigazgatója és Max nevű gyermeke is jelentős szerepet játszott." (Tóth Balázs) (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Írja be a PIN-kódot! Egy meglehetősen népszerű mobiltelefon a kétezres évek legelejéről: Siemens C35. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Nokia 2110i "Olimpifon", a Westel 900 1995-1996-ban forgalmazott mobiltelefonja. Az előfizetői csomag igazi 90-es évekbeli különlegességet is tartalmazott: az SMS-ben küldött olimpiai sporthíradót, amit a cég atlantai munkatársai írtak, szerkesztettek és továbbítottak a budapesti központba, ahonnan előfizetők ezrei kapták meg telefonjaikra. A Westel 900 olimpifonos előfizetői ilyen SMS-ből értesülhettek elsők között például arról, hogy Egerszegi Krisztina harmadszor is megvédte olimpiai bajnoki címét 200 méteres hátúszásban. A XXVI. nyári olimpián a magyar csapat amúgy 7 aranyat, 4 ezüstöt és 10 bronzérmet nyert, a 21 éremmel 12. helyezett lett az összesített éremtáblán. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A 2000-ben bemutatott Nokia 3310 telefon olyan jól bírta, sőt bírja a strapát, hogy tíz évvel később az elpusztíthatatlanság példaképeként internetes mémmé vált, majd nemrég a Nokia, meglovagolva a retrólázat, gyártott belőle egy okostelefonos verziót, ami azonban szégyenszemre jócskán elmaradt a várakozásoktól. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Nokia N-Gage gamertelefon 2003-ból, amit az internet népe villámgyorsan ki is röhögött. Na nem azért, mert olyan rossz készülék lett volna, de a tervezők a hangszórókat és a mikrofont a telefon élére rakták, amiből adódóan telefonálás közben úgy festett a felhasználó, mintha hatalmas fület növesztett volna. "Néhány egészen jó, tartalmas játék megjelent rá, de nem tudtak annyit eladni belőle, hogy a fejlesztők komolyan vegyék." (Tóth Balázs) (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A finn gyártó fénykorában élen járt a telefondizájnban. Ez itt az egyik legextrémebb készülékük, a Nokia 7280 2004-ből. "Hátborzongató belegondolni, hogy a tükörrel és tárcsával felszerelt rúzstelefon után csak 3 év telt el az első iPhone megjelenéséig." (Tóth Balázs) (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Amit MINDENKI akart a Mátrix című kultfilm megjelenése után: az 1996-os Nokia 8110, amilyet a film elején Neo kap Morpheustól, hogy kiszabadulhasson a mátrixból. Ahogy a 3310-esből, ebből is készült 2018-ban egy 4G-képes retró okostelefon. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Balra: Nokia N90 prototípus, a finn gyártó egyik első okostelefonjának fejlesztői változata 2005-ből. A festetlen műanyagburkolat funkciója mindössze annyi, hogy egyben tartsa a telefont, így sem SIM kártyát behelyezni, sem összecsukni nem lehet. Az oldalán kilógó áramköri lapon a programozáshoz szükséges csatlakozók találhatók. A készülék a kiállítás társrendezője, Csernák Márton magángyűjteményéből származik. Jobbra: a 2002-es Nokia 7650, az első színes Nokia telefonok egyike. Ez már 6.1-es Symbian operációs rendszerrel működött, volt beépített kamerája, és a menüben joystickkel lehetett lépkedni. "Nekünk csak Zutyufon. Az Index legendás tényfeltáró riporterének, Bogád Zoltánnak ilyen telefonja volt sokáig – rengeteg mobilos fotót és tudósítást köszönhettünk Zutyunak és akkor bámulatosan hipermodern hatást keltő telefonjának." (Nagy Attila Károly) (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Lenyűgöző(en gagyi) Siemens szortiment. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Egy Xelibri, jól láthatóan női célcsoportnak szánták a púderesdoboz formájú telefont. "Ebben az időszakban már látható volt, hogy nem a Siemens jelenti majd a mobilozás csúcsát, a rémes kopogós műanyagba épített telefonok néha a pár hetes tesztjeinket sem élték túl. Pedig korábban egészen jó készülékeik is voltak, a nagyszerű por- és cseppálló mobiljaik éveken át bírták a strapát." (Tóth Balázs) (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Ezt magyarázza meg valaki. A Siemens Xelibri egyik altípusa csatként lekapcsolható felfüggesztőelemmel. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Nem fukarkodott a színekkel a német gyártó, az egyszer biztos. "Alul a két kétszínű tokos M35, a Siemens legendás strapabíró telefonja, valamint balra alul a fémházas M65, amit a nagy kijelző is különösen vonzóvá tett. Német precizitás a javából." (Tóth Balázs) (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Nem is találhattunk volna a fenti válogatás lezárására jobb képet, mint Hemmert János "Telefon újdonságok, jobb velük a világ..." című 2007-es alkotását a NJSZT gyűjteményének raktárban lévő kincsei közül – amikről egy későbbi cikkünkben számolunk be, úgyhogy maradjanak velünk! (Fotó: Hemmert János / NJSZT/ITK)

Borítókép: a Nokia 8110i bekapcsolásakor a monokróm kijelzőn megjelenő, a Sixtus-kápolna mennyezeti freskóját (Ádám teremtése – Michelangelo) idéző pixelrajz.