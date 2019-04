Elhalasztja a Samsung azt a promóciós eseményt, amit az új hajtogatható telefonjának, a Galaxy Foldnak a piacra dobása alkalmából szerveztek volna Kínában, számolt be a BBC. Azt követően döntöttek így, hogy kiküldték a készüléket újságíróknak tesztelni, de többen arról számoltak be, hogy a telefon kijelzője tönkrement a hajtogatástól (pedig ugye pont az lenne a kunszt az egészben, hogy félbe lehet hajtani.)

Többen is arról írtak, hogy ahol össze kell hajtani a telefont, ott felpúposodott a kijelző, van, akinél be is tört, és olyan videók is kikerültek az internetre, ahol a képernyő egyik fele csak pislákol, mintha kontakthibás lenne.

A Samsung elhalasztotta az erre hétre tervezett sanghaji és a hongkongi promó bulikat (launch event), de hivatalosan nem indokolták meg, hogy miért. A Galaxy Fold várhatóan április 26-án fog a boltok polcaira kerülni az Egyesült Államokban, valamint május 3-án az Egyesült Királyságban, a cég eddig még nem módosított ezeken a dátumokon. A Samsung korábban azt mondta, hogy vizsgálják a betört kijelzőket, és utánajárnak, mi lehet a háttérben.

(Borítókép: Samsung Galaxy Fold. Fotó: picture alliance / Getty Images)