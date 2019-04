Megújulás Zuckerbergéknél: fizetés cseten, lájkrejtés, társkeresés

San Joséban tartja a Facebook a fejlesztői konferenciáját, ahol mindenki arra várt, hogy mit is jelent be Mark Zuckerberg. Az nem kérdés, hogy még mindig ez a legnépszerűbb közösségi oldal, viszont az elmúlt időszakban annyi volt körülöttük a botrány, hogy azt előre borítékolni lehetett, hogy nagy hangsúlyt kap majd a biztonság.

És most kiállt Mark Zuckerberg, és azt mondta, hogy a jövő privát.

Nagyon öröm volt mindenkinek, hogy végre erre rájött, talán hamarosan tényleg nem kell azon aggódni, hogy kihez kerülnek az adataink. Úgy jellemezte, hogy az emberek életében van a nyilvános tér, és van a nappalijuk, ahova megválogatják, hogy kiket engednek be. Ebben a nappaliban van a jövő, és most azon dolgoznak, hogy sokkal egyszerűbbé tegyék, hogy ezt a kis privát nappalit kiélvezhesse az ember, és a valóságban ne is kelljen meghívni senkit.

Az adatokat pedig úgy tudják a legjobban megóvni maguktól, ha maguk előtt is titkosítják. Zuckenberg szerint a közösségi média elsődleges szerepe az volt sokáig, hogy az egész világot elérjük, de azóta egy kissé változott a helyzet, és már a magánélet is fontos, azaz most már egyáltalán nem fontos az az embereknek, hogy a hárommal ezelőtti munkahelyéről ismert portás is lássa, hogy hova ment nyaralni.

Kevésbé kék lesz a Facebook

Sokkal világosabb, gyorsabb és egyszerűbben áttekinthető, letisztultabb lesz maga a Facebook, az amerikaiaknak ma, de hetekben az egész világ megtapasztalhatja mindezt. Eltűnik belőle a markáns kék szín is.

A közösségek legalább annyira fontosak mint a család, és hiszik, hogy minden ember életében van olyan közösség, ami fontos neki, ezért újragondolták a csoportokat, és a következő időszakban minden felhasználót szeretnének minél több őt érdeklő csoportba terelni, hogy ott nyugodtan beszélgethessenek bármiről.

Az egészséggel foglalkozó csoportokban például lehet névtelenül kérdezni, a játékos csoportokban privát beszélgetéseket lehet kezdeményezni, és egyszerűbb lesz az oldalon a programokat is megtalálni. Amellett, hogy könnyebben meg lehet majd találni azokat a csoportokat, amik érdekesek lehetnek, egyszerűbb is lesz jelenteni azokat, amik nem tartják be az irányelveket, és például folyamatosan kamuhíreket osztanak meg.

Jön a társkeresés

Jön a Facebook Dating és a Secret Crush. Előbbi egy klasszikus társkereső, utóbbinál az ismerősöket lehet listázni aszerint, hogy ki az, akivel esetleg a barátságnál többről is szó lehet.

Ha az illető is felveszi az embert az ő listájára, akkor pedig erről mindkét felet értesítik, és a többi már rajtuk múlik. Aki barátkozni szeretne, annak lesz barátkereső alkalmazás is.

A privát beszélgetés legyen mindenki előtt privát

A felhasználóknak nem szabadna aggódni azon, hogy amit mondanak, amiről beszélgetnek, azok majd a jövőben például egy hekkertámadásnak köszönhetően napvilágra kerüljenek. Ha valaki meztelen képeket küld magáról ismeretleneknek, azt persze a titkosítás sem fogja megvédeni a lebukástól a jövőben sem, de a kormányok, hekkerek és maga a Facebook sem tud majd többé belenézni például az üzenetekbe.

Ez adatvédelmi szempontból mindenképpen előrelépés, de azt Zuckerberg is leszögezte, hogy biztonsági szempontból, azért ez egy összetett kérdés, de dolgoznak az egyensúlyon, azaz hogy a nagy titkosítás közepette azt azért mégiscsak kiszűrjék, ha valaki nem éppen jó dolgokra szeretné használni a csevegőprogramokat.

Ezen a kérdésen dolgoztak az elmúlt években, és most úgy tűnik sikerült megoldást találniuk, de az nem derült ki, hogy egészen pontosan mi is lesz ez, bár Zuckerberg igyekezett hangsúlyozni, hogy még nincs meg minden válaszuk, de

a cél az, hogy hamarosan mindenki azt mondhasson, és az lehessen a Facebookon, aki csak szeretne, persze csak ha továbbra is jóra szeretné használni az oldat.

Ami Kínának a WeChat, nekünk a Messenger és a WhatsApp

A titkosított és privát beszélgetések alapja, hogy a legjobb csevegőprogramot kapják a felhasználók, ez pedig azt jelenti, hogy alapjaiban újul meg a Messenger, és ez alatt azt kell érteni, hogy a gyakorlatilag újraírták az egész kódot. A megújulás a Project Lightspeed nevet kapta, és az ígéretek szerint gyorsabb lesz, kevesebb energiát és memóriát fogyaszt majd, és az ígéretek szerint úgy lesz 30 MB méretű az alkalmazás, hogy sokkal stabilabb lesz, és sokkal több funkciója lesz, mint annak a Messengernek, amit most is használnak az emberek.

Szeretnék, ha a titkosítással, és a megújulással, ez lenne a világ legjobb és leggyorsabb privát csevegőprogramja. Ha a WhatsApp-ot is beleszámoljuk, akkor a Facebooknak köszönhetően 2 milliárd ember fog majd titkosítottan beszélgetni világszerte.

Nem csak a telefonon lesz elérhető, érkezik egy új desktop app is, ami Windowson és Macen is fut majd ez várhatóan őszig hozzánk is elér.

Jönnek olyan új funkciók is, mint a közös videónézés, azaz tényleg egy olyan nappalit álmodtak meg a Facebooknál ahova már teljesen felesleges áthívni az ismerősöket is, csak elég megbeszélni velük, hogy melyik filmet akarják megnézni, és a film mellett azt is látni lehet, hogy mikor alszik be a másik, és önti le sörrel a saját kanapéját.

Egy újabb hasonlóság a kínaiak kedvenc csevegőprogramjával, hogy fizetésre is lehet majd használni a WhatsAppot, Instagramot vagy a Facebookot is. Egyelőre ez csak az Amerikai Egyesült Államokban lesz elérhető, de Zuckerberg szerint legalább annyira egyszerűnek kellene lenni pénzt utani, mint feltölteni egy fotót, és ha belegondolunk, hogy több ember használja a Facebookot, Instagramot vagy a WhatsAppot, mint ahánynak bankszámlája van, akkor ez nem is olyan ördögtől való gondolat. Nem csak pénzt lehet utalni, de az Instagramon és a Facebook Marketplace oldalán is lehet majd használni ezt a szolgáltatást, gyakorlatilag olyan lesz, mintha egy online bolt lenne, ahol bárki lehet eladó.

Az új Instagram lehet az influenszerek rémálma, de adományokat is lehet majd gyűjteni

Teljesen megújul a kamera, és az is sokkal átláthatóbb lesz, és egy csomó izgalmas kérdést, matricát, bármit rá lehet tenni, mint mikor történetet csinál az ember. Tényleg jön az a funkció, hogy beállítástól függően nem lehet majd látni, ki hány lájkot kapott a képére, mert ezzel nem akarnak másokat frusztrálni, de az influenszerek valószínűleg a kardjukba dőlnek.

Az Instagramon felveszik a harcot az online bántalmazás ellen is , ehhez több új lehetőséget is bemutattak, az egyszerű figyelmeztetéstől kezdve a komolyabb dorgálásig terjed a skála, egyelőre nem látni, hogyan működik majd ez a gyakorlatban.

Jön az adománygyűjtés lehetősége, és lesz egy dedikált tab, a vásárlásokra is, hogy akár közvetlenül a gyártóktól is be lehessen szerezni a termékeket, vagyis olyasmi lesz, mint az Etsy, azzal a csavarral, hogy itt a felhasználó a kedvenc sztárjának és influenszerének a cipőjét is megveheti, ha az hozzákapcsolta a márka és a típus oldalát is. Egyelőre ez csak az Egyesült Államokban működik majd, így nem kell attól aggódni, hogy lelkes influenszerek a szelfijüket posztolva a papírtörlő és a zacskós tej vásárlását is bejelölgetik megfelelő százalék reményében.

Két új Oculus érkezik

Bemutatták az Oculus Rift S és az Oculus Quest VR-szetteket, utóbbi érdekessége, hogy nem lesz hozzá vezeték. Amerikában már most elő lehet rendelni, mindkettő 399 dollárba, azaz nagyjából 115 ezer forintba kerül. Könnyen lehet majd beállítani, és a barátok játszhatnak vele úgy, hogy nem is kell egy szobában de akár egy országban lenniük, azaz mostantól egy virtuális tánctéren vagy harcmezőn is bandázhatnak. De ha mégis átjönnének az ismerősök a TV-re kivetítve, és telefonon ők is részt vehetnek a játékban anélkül, hogy lenne rajtuk VR szemüveg.

Az utóbbi hónapokban rengeteg újítást beígért Zuckerberg, 2018-at azzal összegezte, hogy elmondja, mennyi mindent tettek, hogy biztonságosabb legyen az oldal, hogyan vették fel a harcot a kamuprofilokkal és kamuhírekkel szemben, hogy küzdenek a kattintásvadász vírusvideók ellen, és azt is büszkén bejelentette, hogy a mesterséges intelligencia segítségével a terrorizmussal kapcsolatos tartalmak 99 százalékát már az előtt ki tudják szűrni, hogy nyilvánosság elé kerülne. Ennek azért ellentmond, hogy a christchurch-i terrortámadást úgy tervezték meg, hogy az a közösségi oldalakra legyen optimalizálva.

Márciusban arról beszélt, hogy szeretné ha a kisebb közösségek közti privát interakciók kapnának nagyobb szerepet ahelyett, hogy nagy tömegek előtti megosztásokra helyeznék a hangsúlyt. Arról is beszélt, hogy az üzeneteket titkosítaná a végfelhasználók között, azaz se hackerek, se a titkosszolgálat de még a Facebook sem férne hozzá, és az önmegsemmisítő üzenetek is szóbakerültek, azaz a csevegések egy hónap vagy egy év után törlődnének, és évek óta szó van arról is, hogy nem csak a profilt lehetne törölni, de azzal a lendülettel a cégnél tárolt adatokat is, és még azt is kilátásba helyezte, hogy egy új kriptovaluta is jöhet, azaz többé-kevésbé tartotta a szavát, és megvalósulni látszanak azok az elképzelések, amivel egy jobb, és kevésbé botrányos Facebook megszületését várta.

(Borítókép: Stephen Lam / Reuters.)