Bannolják a Facebookról Schmidt Mária alt-rightos sztárvendégét

A Facebook bejelentette, hogy letiltanak a közösségi oldalról több szélsőjobbos kötődésű fiókot, számolt be a Daily Beast. A tiltott fiókok között van az a Milo Yiannopoulos is,

akinek húszezer dollárt, azaz 5,5 millió forintot fizetett a Schmidt Mária-vezette közalapítvány, hogy az iszlám veszélyeiről tartson előadást a rendezvényükön.

Az Európa jövője elnevezésű konferencián, avagy „kiemelt kulturális, tudományos eseményen” – amelyet a magyar külügy is támogatott – Yiannopoulos arra buzdította hallgatóságát, hogy támogassák Orbán Viktor miniszterelnököt, valamint az iszlám veszélyeire hívta fel a figyelmet.

A botrányairól ismert, valamint nyíltan homoszexuális Yiannopoulos meghívását végül Schmidt magánakciójaként kommunikálta a kormány, sőt törölték az internetről a hivatalos programot is, amelyen Yiannopoulos még sztárvendégként szerepelt, a nem kormánypárti sajtó se mehetett be.

A Facebook már régóta nyomás alatt áll, hogy fellépjenek az olyan szélsőjobbos felhasználók és oldalak ellen, amik a gyűlöletet és az erőszakot promótálják. A letiltáshullámnak áldozatul esett két antiszemita amerikai közszereplő is, az Iszlám Nemzet nevű mozgalom vezetője, Louis Farrakhan, valamint a republikánus színekben kongresszusi képviseletért sikertelenül induló Paul Nehlen is.

A Facebook már korábban letiltotta az elképesztő összeesküvés-elméleteiről és álhíreiről ismert Alex Jones féle Infowarst is, azonban a szintén Facebook tulajdonában lévő Instagramon egészen csütörtökig maradhatott az Inforwars, de most onnan is törölték őket.