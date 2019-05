Ismét eladó a Tumblr

Kevés platformmal bánt el úgy az élet, mint a néhány éve még Magyarországon is rendkívül népszerű Tumblr mikrobloggal. Az egykor nagy remények elé néző oldalt 2013-ban vette meg a Yahoo, azonban az internet szebb napokat is látott nagy öregje nem igazán tudott mit kezdeni az oldallal. 2017-ben pedig a Verizon vette meg 4,48 milliárd dollárért a Yahoo-t, így aztán hozzájuk került a mostohagyerek Tumblr is.

A Tumblr ekkora kapta a kegyelemdöfést, ami miatt tömegek hagyták el a blogot:

Most a Verizon is túladna az immár pornómentes oldalon, írja a Verge. A Wall Street Journal értesülései szerint a Verizon már meg is keresett néhány potenciális vevőt, de részletek még nincsenek.

A Tumbr-en jelenleg 465 millió blog és 172 milliárd bejegyzés van. A Yahoo 2013-ban 1,1 milliárd dollár fizetett az oldalért.

A Verizon egyébként már eladott egy vállalkozást, amit a Yahoo-val együtt szerzett meg, a képmegosztó Flickr-t a SmugMug, egy másik képmegosztó vette meg.