Pornósok kaparinthatják meg a Tumblrt

Csütörtökön megírtuk, hogy megint eladó a Tumblr, most pedig a Buzzfeed szerint a Pornhub bejelentkezett, hogy megvenné az egykor népszerű mikroblog-szolgáltatót. A Pornhub egyik vezetője, Corey Price azt mondta, rendkívüli módon érdeklődnek a Tumblr megvétele iránt, mert nagyszerű felületet biztosít a szexualitás tartalmakhoz.

A megvételre való bejelentkezés azért is érdekes, mert a Tumblr tavaly decemberben betiltotta a pornográf tartalmakat a felületén, és ez azt eredményezte, hogy tömegek kezdték el elhagyni.

A Pornhub alelnöke azt is mondta a Buzzfeednek, hogy ha megveszik a Tumblrt, azonnal visszaalakítják NSFW-re (not safe for work), azaz újra engedélyeznék a pornográf tartalmakat.

A Tumblrt 2013-ban vette meg a Yahoo 1,1 milliárd dollárért, de 2017-ben a Verizon megvette 4,48 milliárd dollárért a Yahoot, így hozzájuk került a Tumblr is. A Tumbren 465 millió blog és 172 milliárd bejegyzés van.