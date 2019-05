Automatikusan törli az adatainkat a Google

Kedden kezdődik a Google I/O fejlesztői konferencia, de már előtte bejelentett a keresőcég egy fontos változást az adatkezelési gyakorlatában.

Automatikusan kitörli a földrajzi adatainkat

A biztonsági kérdésekkel foglalkozóvállalati blogban részletezték a változás lényegét, amely a keresővel és a térképpel kapcsolatos adatgyűjtést érinti. Most is lehetőségünk van arra, hogy kikapcsoljuk a helyelőzményeket, vagyis teljesen megtiltsuk a Google-nek, hogy elmentse, merre jártunk. Ezzel viszont elvész néhány hasznos és kényelmes szolgáltatás is. A Google Térkép például ezekre az adatokra építve ajánl nekünk olyan helyeket, amiket kedvelhetünk.

Az automatikus törlés funkcióval megadhatjuk, hogy a Google meddig tartsa meg ezeket az adatokat - ez lehet három hónap vagy akár másfél év is. Szóval ezentúl nem feltétlenül kell teljesen lemondani a helyfüggő ajánlatokról.

A változás a következő hetekben válik elérhetővé az androidos telefonok Google-beállítások menüjében.

