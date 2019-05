Műanyagzacskót talált a Mariana-árok alján az új merülési rekorder

Műanyaghulladékot talált a Mariana-árok alján egy amerikai kalandor, miközben közel tizenegy kilométeres mélységig leereszkedve megdöntötte a valaha volt legmélyebb merülés rekordját – írja a BBC.

Victor Vescovo és csapata a Five Deeps expedíció keretein belül hajtották végre a merülést, melynek célja az, hogy feltárja a Föld öt óceánjának legmélyebb pontját. Az expedíciót maga a tőkebefektetőként dolgozó Vescovo finanszírozza, aki az elmúlt fél évben csapatával az Atlanti-óceán, a Déli-óceán, és az Indiai-óceán legmélyebb pontján is jártak, de ezúttal a Csendes-óceánban minden eddiginél mélyebbre,

10 927 méterre süllyedtek le, amivel tizenegy métert vertek a korábbi merülési rekordra.

A csapat összesen öt merülést hajtott végre, emellett pedig robotokat is bevetettek a tengerfenék felderítéséhez, a küldetés során pedig

felfedeztek négy új rákfélét,

hétezer méteren láttak egy ormányosférget,

ezer méterrel lejjebb a két éve felfedezett csigahalak egy példányával találkoztak

és rikító színű, valószínűleg mikrobák által létrehozott kőalakzatokat is találtak, amiből mintákat is vittek a felszínre.

Ennél ugyanakkor fontosabbnak tűnik, hogy a korábbi expedíciókhoz hasonlóan ők is találtak műanyagszemetet a tenger mélyén, ráadásul nem is csak mikroszkopikus darabkákat, hanem műanyagzacskót és csokipapírokat is.

A Mariana-árok aljára először 1960-ban jutott el ember – akkor egy amerikai haditengerész, Don Walsh és egy svájci mérnök, Jacques Piccard merült le –, majd 2012-ben James Cameron filmrendező ismételte meg a dolgot. Walsh egyébként a mostani rekordmerülésnél is ott volt, és elmondta, nagy megtiszteltetés volt számára, hogy meghívták erre az expedícióra.

Fotó: Discovery Channel Victor Vescovo

A Five Deeps-projektben most már csak a Jeges-tegner legmélyebb pontjának elérése van hátra, amire valószínűleg augusztusban kerítenek sort, ha pedig ez meglesz, Vescovo a tervek szerint kutatóknak ajándékozza majd a külön erre a célra épített, ultramodern kamerákkal felszerelt tengeralattjárót.