Elpusztult Grumpy Cat, a internet leghíresebb macskája

Május 14-én, kedden elpusztult Grumpy Cat, a világ egyik leghíresebb macskája.

Gazdái ma jelentették be Tiwtteren, hogy minden orvosi segítség ellenére Grumpy nem tudott leküzdeni egy húgyúti fertőzést.

– írta Twitterre Tabatha Bundsen, Grumpy gazdája.

Some days are grumpier than others... pic.twitter.com/ws209VWl97