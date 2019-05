Fotóbajnok lehet az Asus Zenfone 6

Félelmetes az Asus Zenfone 6, a tajvani vállalat csúcsmobilja. Jó súlyban van, mint manapság az összes óriáskijelzős telefon, és itt is több mint 100 négyzetcentiméteren terpeszkedik el a Trónok Harca, ha valaki zsebéből nézné végig az HBO produkcióját. Az IPS LCD kijelző minősége is jó a videózáshoz, napfényben egész jól látható rajta minden, de azért a fényerő nincs csúcsra járatva. A gyári füles is használható, érdemes bekapcsolni a szoftveréében a DTS-hangzást, és ezen túl is lehet a hanghatásokkal játszani, ha esetleg túl pumpálósnak találjuk a basszust.

Kissé vastag is a Zenfone 6, de elég jó indokkal, hiszen belepakoltak egy 5000 mAh-s aksit, amivel két napot is végigtolhatunk anélkül, hogy ránéznénk a konnektorra. Valóban jól bírja a telefon, és ebben az aktuális legmenőbb Qualcomm Snapdragon 855 processzor energiakezelése is nagy szerepet játszik.

Az Asus az ujjlenyomat-olvasót nem építette bele a kijelzőbe, inkább megmaradt a hagyományos hátlapi szenzornál. Viszont rakott egy extra gombot a telefon jobb fölső sarkába, ami alapból a Google Segédet indítja el, de személyre szabható, én például kézenfekvőbbnek találtam, hogy a kamerát indítsa el egy gombnyomással, és ilyenkor a kamera appban exponáló gombként is működik.

És ha már szóba került a kamera: ez a legkülönlegesebb része az egész telefonnak, mivel csak egy pár van belőle, azok is a hátlapon találhatók, és a szelfizéshez egy motor hajtja ki elénk a lencséket.

Kissé rémisztő, hogy ilyen mozgó alkatrész van a kamerában, mert bármennyiszer is tesztelték, a felhasználó hanyagságát sohasem szabad alábecsülni. Oké, a kamera mindig elég gyorsan behajtja magát, ha hátlapi nézetre váltunk, vagy amikor kilépünk a kamerából, de a Zenfone 6 akkor egyértelműen sík pozícióban, nulla beeső fénnyel is megpróbálkozik a kihajtással - vagyis amikor tök egyértelműen az asztalon fekszik a mobil. Elkezdi kinyitni, akadályba ütközik, és kiírja, hogy nem lehet átfordítani a lencséket. Beépíthettek volna egy ugyanolyan szenzort, mint amelyik telefonálás közben a kijelző elsötétítéséről gondoskodik. Aggódunk amiatt is, hogy elég párszor ottfelejteni a kamera helyén az ujjunkat (vagy bármi mást) visszazáródás közben, és máris vihetjük szervizbe a készüléket.

A félelmeinkért cserébe az Asus remek ötletekkel tuningolta fel a mobilt, maximálisan kihasználva a kamera motorját. Érdemes beszerezni a Zenfone 6-hoz legalább egy kisméretű, zsebrevágható háromlábú állványt, mert akkor szuperstabilan lehet panorámákat fotózni. Ebben a módban nem kell nekünk körbeforogni, hiszen ezt megteheti helyettünk a telefon, és ha eközben még le is tesszük egy állványra, a kép sokkal jobb lesz, mint bármi, amit valaha kézből készítettünk. Ugyanez működik objektumkövető módban is, a Zenfone 6 igyekszik az általunk kijelölt tárgy után fordulni a lencsékkel.

Egyébként a kamerának 48 megapixeles Sony IMX586 szenzora van, ám ebből a végén 12 megapixeles képek születnek, mint a többi csúcskategóriás mobilnál, mert a minőség érdekében a mobilcégek szeretnek négy pixelt kombinálni. Gyorsan fókuszál, az éjszakai mód hosszú záridővel nagyjából olyan részletes és világos képeket készít, mint a Huawei P és Mate 20-as szériája. Emellett mesterséges intelligencia segít a telefon által felismert témához igazítani a beállításokat.

Csak az nem egészen érthető, hogy ha már úgyis a hátlapi kamerát használjuk elöl, szelfimódban miért nem érhető el minden funkció? Leginkább az éjszakai módot hiányzik, mert sokan szeretnek esti eseményekről képet küldeni. Az viszont előnyös, hogy a hátlapi széles látószögű lencse a szelfizéshez is elérhető, mert így nagyobb társaság megjelenhet a képen, beleértve a készítőjét.

Fotó: Németh Sz. Péter

Óriási előrelépést tett az Asus a Zenfone 6 szoftvereivel: megszabadult a saját egyedi applikációitól. A teszthez megkapott készüléken legalábbis nem találtunk ilyesmiket, az Android 9 elég puritán változatát élvezhetjük. A telefon nem része az Android One programnak, amelyben kizárólag szűz Androidot kínálnak, de így is nagyon letisztult a rendszer. Így aztán mindenki úgy pakolja tele appokkal a mobilját, ahogy az neki tetszik, és nem kell ebben az Asus elképzeléséhez igazodni. A beállításokban azért van néhány igen különleges extra.

Epekedve vártuk, hogy mikor kerül elénk a menüben egy ork

Csak mert Játékmágus éppenséggel van, amellyel a videojátékaink élő közvetítését tudjuk kezelni, beállíthatjuk a Twitch és Youtube csatornánkat, és ott van még a Védelmező, de az sem egy gyógyító sámán, csupán beállíthatunk vele egy sürgősségi telefonszámot, amit a készülék automatikusan felhív a bekapcsológomb háromszori megnyomására. A Kézmozdulatok menüpont alatt se keressünk varázsigéket, de itt állíthatjuk be a gesztusvezérlést, hogy mi történjen a telefon lefordításakor, vagy ha W betűt rajzolunk a kijelzőjére.

8 Így fotóz az Asus Zenfone 6 Galéria: Asus Zenfone 6 (Fotó: Tóth Balázs / Index)

A Zenfone 6-ban elérhető az Android 9 digitális jólét funkciója, szóval ha úgy érezzük, hogy túlzottan elmerültünk a videojátékok virtuális tündérvilágában (esetleg a közösségi médiában vagy az online munkában), annak itt megtaláljuk az okát. Ez az alrendszer ugyanis megmondja nekünk, hogy melyik applikációval mennyi időt töltünk el naponta, és korlátozhatjuk az általunk kiválasztott appok használati idejét.

Fürge a Zenfone 6 rendszere, mert az Asus sok mindent optimalizált, finomhangolt rajta. Az Asus saját OptiFlex rendszere az appok elindítását is segíti azzal, hogy figyeli a használati szokásainkat. Teljesítménymérő szoftverek alapján a Zenfone 6 a világ egyik legnagyobb teljesítményű telefonja, a Samsung Galaxy S10 szintjén áll.

Olyan telefont alkotott az Asus, amellyel javíthatja a pozícióját az okostelefonok piacán, de azért észben kell tartani a kamera kihajtása miatt felmerülő aggályokat. Ami mozog, az nagyobb eséllyel szokott elromlani, mint ami nem, és nagyban múlnak ezek az esélyek a felhasználó odafigyelésén, óvatosságán. A fényképezésben valóban hasznos trükköket tud, az esti fényérzékenysége is remek, szelfiben pedig egyenesen bajnok lehet azzal, hogy a fő kamerát tudjuk használni a másodlagos szenzor helyett. Azok pedig különösen jól járnak, akiket nem igazán érdekel a szelfizés és a videotelefonálás, mert nem fogják sokat mozgatni a kamerát, viszont a Zenfone 6-tól így is kapnak egy gigantikus kijelzőt, és óriási teljesítményt hozzá.

Asus Zenfone 6 (ZS630KL) Ár 258 000 forinttól Méret 159,1×75,44×9,2 mm

190 gramm Kijelző 6,4 col, 1080×2340 pixel Kamera 1. 12 MP f/1.8

lézeres autofókusz

79 fokos látószög Kamera 2. 13 MP

125 fokos látószög Videózás 4K@ 30/60 fps, 1080p@ 30/60/240 fps, 720p@480 fps Memória / tárhely 6 GB, 8 GB

64 GB, 128 GB, 256 GB

microSD akár 2 TB-ig Aksi 5000 mAh Processzor Qualcomm Snapdragon 855 Hálózat wifi a/b/g/n/ac

LTE 4G akár 1,2 Gbps-ig