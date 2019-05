Hivatalosan is betegség lett a játékfüggőség

Genfben tartja közgyűlését az Egészségügyi Világszervezet, ahol most hivatalosan is elfogadták a betegségek nemzetközi osztályozására szolgáló ICD -jegyzék 11. módosítását, amibe még tavaly júniusban bekerült a játékfüggőség is. Az új besorolás 2022. január 1-től lép hatályba.

A játékzavart a hivatalos definíció szerint olyan viselkedésmodell, amely során gyengül a kontroll a játék felett, a játékok elsőbbséget élveznek más fontos napi tevékenységekkel szemben, és a negatív hatások ellenére, ami alatt a családi kapcsolatok, szociális élet, iskolai tanulmányok vagy a karrierre gyakorolt negatív hatásokat kell érteni, a játékkedv, vagy a játékszenvedély továbbra is megmarad. Azaz ha leegyszerűsítve akarjuk megfogalmazni, amikor valaki egy éven keresztül a munka, a tanulás, a családja, a barátai, de még a fürdés vagy az evés helyett is inkább a játékot választja. A tüneteknek legalább 12 hónapon keresztül kell fennállni, hogy hivatalosan is játékkal kapcsolatos viselkedészavarról beszéljünk.

Ezt a meghatározást egyébként több videójátékokat védő szervezet (ESA, ISFE, UKIE) is támadta, szerintük több és alaposabb kutatás kell a jelenségről, hogy kiderüljön, hogy ez valóban egy önállóan is létező betegség-e, vagy valamilyen más jól ismert és sokkal súlyosabb pszichés zavar egyik tünete lehet a játékfüggőség. A WHO ezzel szemben azt állítja, hogy a definíció megalkotását komoly kutatások előzték meg, és a szakma legjobbjai vettek részt a tervezet előkészítésében.

A szervezet közleménye szerint ez a lépés lehetőséget ad arra, hogy azok az emberek, akik ebben a zavarban szenvednek, minden szempontból megfelelő és jól kidolgozott kezelési protokoll mentén kapjanak segítséget a jövőben.