A Facebook megtiltja a Huaweinek, hogy előre telepítse az alkalmazásait

A Google után egy másik techóriás, a Facebook is beleszállt a kínai-amerikai kereskedelmi háború tűzvonalába került Huaweibe: pénteken bejelentették, hogy a jövőben megtiltják a cégnek, hogy előre telepítse a telefonjaira a Facebook tulajdonában lévő alkalmazásokat – írja a Reuters.

A WhatsAppot, a Facebookot, az Instagramot és a Messengert továbbra is lehet majd használni ezeken a mobilokon is, és a szükséges frissítéseket is meg fogják kapni a Play Store-on keresztül, de a kínai mobilgyártó ezentúl nem telepítheti majd fel ezeket a gyárban a telefonokra. A Google jelenleg átmeneti licenccel minden létező Huawei telefonra küld frissítéseket, és az alkalmazásait is előre felteszi a telefonokra, a Facebook viszont most azt jelentette be, hogy

minden olyan telefonról letiltja az előre telepítést, ami még nem hagyta el a gyárat.

A Facebook mostani akciója persze jóval kevésbé érinti a Huaweit az alapvető működés szempontjából, mint a Google, vagy éppen a legnagyobb csipgyártók korábbi döntései, de az biztos, hogy ez újabb bevitt ütés a cégnek, ami az utóbbi időben egyébként is elég szorult helyzetbe került.