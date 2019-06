Letiltotta a Facebook az oltásellenesek legnagyobb oldalát

A Natural News valójában nem egyszerű szélsőjobboldali oldal, annál furább, de az alternatív valóságok kapcsán elég jellemző kombinációt testesít meg: a természetközeli gyógyászat reflektálatlan propagálása, a hivatalos orvoslással szembeni gyanakvás, áltudomány és politikai összeesküvés-elméletek együtt jelennek meg rajta.

Fotó: naturalnews.com Mike Adams

A politikai és tudományos álhírek, a szakértői tudással szembeni alapvető gyanakvás, az elitellenesség és a hagymázas víziók propagálása a maga műfajában nagyon népszerű oldallá tették a Natural Newst. Az oldalt egy Mike Adams nevű figura alapította, aki azt állítja, hogy a cukorbetegsége miatt kezdett érdeklődni az alternatív táplálkozás iránt, és hogy természetes módon teljesen meggyógyította magát. A „holisztikus táplálkozás” mellett azt is hirdeti, hogy teljesen el kell hagyni a gyógyszereket, illetve lelkesen támogatja a legkülönbözőbb összeesküvés-elméleteket a rákbiznisztől az oltásellenességig.

A Natural News híreiről most szombaton közölt egy nagyobb lepeplező anyagot a Daily Beast. A cikk megmutatja, hogyan vegyítik a szélsőjobbos konteókat az orvoslásellenességgel, hogyan próbálják lebeszélni a szülőket a védőoltások beadásáról. Miközben az oldalon „organikus brokkolihajtás-kapszulák” és hasonló, áldásos hatásúnak mondott termékek hirdetései jelennek meg, olyan álhíreket nyomnak, mint hogy a gendersemlegesség nevében a progresszív szülők levágják az újszülöttjeik nemi szervét az egyenlőség nevében.

Ebből természetesen semmi nem igaz, de attól még a Natural News nagyon sok embert ér el. A Daily Beast cikke azonban a jelek szerint elérte a Facebook ingerküszöbét is, Zuckerbergék legalábbis a megjelenés után rögtön letiltották a Natural News oldalát. Az indoklás szerint a konteóoldal a spam-szabályaikat sértette meg. Az elmúlt hónapokban a Facebook a többi nagy közösségi médiafelülethez hasonlóan több hasonló álhíroldalt is letiltott, például az említett Alex Jones Infowarsát is, és idén tavasszal abbahagyták az oltásellenes hirdetések megjelenítését is. Mike Adams szerint a Natural News kitiltása a Facebookról csak az internetes monopóliumok cenzúrájának az újabb bizonyítéka. Hogy mit szól ehhez Pepe, a béka, még nem tudni.