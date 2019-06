Az ebola átjutott Ugandába

A Kongóban kitört ebolajárvány terjedésével régóta tartottak az egészségügyi hatóságok és a terepen dolgozó segélyszervezetek attól, hogy a járvány átlépi az országhatárokat, és nemzetközi terjeszkedésbe kezd. Ez most be is következett, hiszen ma három megbetegedést erősítettek meg Ugandában - közöttük egy ötéves kisfiú halálát is bejelentették, tudósít a CNN.

A kongói kisfiú vasárnap lépett át az ugandai határon, majd ezután vitték orvoshoz a szülei. Tegnap éjjel hunyt el. A másik két eset is ehhez a családhoz köthető: a kisfiú három éves öccséről és a nagymamájáról van szó. Őket most a helyi ugandai kórház ebolások számára elkülönített részlegében ápolják - jelentette be az ugandai egészségügyi minisztérium. Az elhunyt kisfiú és nagymamája már vért hánytak, amikor elmentek az orvoshoz.

Márpedig ez már a súlyos ebola tünete.

Mellettük nyolc embert tartanak megfigyelés alatt, akik mind kapcsolatban álltak a családdal. A jelenlegi kongói járvány egyszerre a második leghosszabb ideig tartó és a második leghalálosabb ebolajárvány a történelemben. Minthogy még korántsem látni a végét, elképzelhető, hogy mindkét tekintetben megdönti idővel a rekordot.

Tavaly augusztusi kitörése óta több mint 1300 ember veszítette életét ebolában, és a nemzetközi továbbterjedést valószínűsítette eddig is az a körülmény, hogy a járvány epicentruma az egyik legnépesebb, ráadásul az ugandai-ruandai-dél-szudáni határhoz egyszerre közel eső tartományban van.

A Wellcome Trust brit jótékonysági szervezet igazgatója, Jeremy Farrar elmondta, hogy bár az ugandai hatóságok jól felkészültek erre a fejleményre, a nemzetközi közösségnek sokkal nagyobb figyelmet kellene fordítania az újabb (lassan állandósuló) közép-afrikai ebolajárványra.

A járvány igazán ijesztő fázisba jutott, és semmi jele annak, hogy a közeljövőben megállna.

- mondta Farrar. Eközben az Egészségügyi Világszervezetre egyre erősebb nyomás nehezedik, hogy hirdessen nemzetközi egészségügyi vészhelyzetet a fejlemények hatására. Ezt a lépést legutoljára áprilisban utasították el.