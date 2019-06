Mark Zuckerberg bejelentette a Facebook kriptovalutáját, és ez nagyon más, mint amire a Bitcoin árfolyamváltozásain meggazdagodó és tönkremenő szerencselovagok számítottak. A Libra egy globális kriptovaluta, amely 2020-ban válik elérhetővé, alapvetően arra lesz jó, hogy az emberek pénzt tudjanak küldeni egymásnak.

Decentralizált blokklánc technológiára épül, mint a Bitcoin, de az árfolyamát ugyanolyan stabilan fogják tartani, mint amilyen a dolláré.

Eleve nem is a Facebook pénze lesz, hanem a közösségi portálon kívül még 27 másik tagot számláló Libra Association, egy nonprofit szervezet kezelésére bízzák. Ebben pedig olyan hagyományos pénzügyi szolgáltatók is tagok, mint a Visa és a Mastercard, a PayPal és a Stripe, de a Spofity, az Uber, a Lyft és a Vodafone is beszállt a bizniszbe.

Fotó: Facebook A Calibra fizetési rendszer használata egyszerű lesz, akár szöveget írni, mondja a Facebook

A Libra Association fő célja az, hogy könnyen elérhető pénzügyi szolgáltatásokhoz juttassa azt a több mint egymilliárd embert - leginkább a fejlődő országokban -, akik most nem férnek hozzá a hagyományos banki és pénzügyi szolgáltatásokhoz, nem tudnak állandóan készpénzt tartani maguknál, viszont mobil mindig van náluk.

Ugyanolyan egyszerű lesz pénzt küldeni, mint üzeneteket vagy fotókat megosztani másokkal

- írja Mark Zuckerberg a nyilvános bejegyzésében. A közösségi portálon lesz egy Calibra nevű alrendszer, ez teszi majd lehetővé a fejlesztőknek, hogy az online alkalmazásaikba beépítsék a pénzküldés lehetőségét. Jövőre kiadnak egy digitális pénztárca appot is, de a pénzünket a WhatsApp és a Messenger felületén is elérjük majd.

A Libra Association létszámát szeretnék a következő évben száz fölé tornászni, és minden egyes tag azon dolgozik majd a következő hónapokban, hogy a felhasználók ne csak hagyományos bankkártyával, hanem a Libra rendszerén át is be tudják fizetni az előfizetési díjakat.

Mobilinternet és okostelefon biztosan kell hozzá

Mark Zuckerberg azt ígéri, hogy a Libra használatának alacsony díjai lesznek, és azzal, hogy blokklánc alapú és decentralizált, azaz több szervezet működteti, igazságos is lesz ez a rendszer. A Libra blokklánc technológiáját nyílt forráskódú Apache 2.0 licenccel teszik közzé.

A cégvezető azt állítja, hogy a Libra-felhasználók magánszféráját tiszteletben tartják, és aki nem a Facebookon akar pénzt küldeni, megteheti azt más, tőlük független digitális pénztárcák segítségével. A Facebook részéről a Calibra támogató csapatában lesznek olyan szakértők, akik a csalások elhárításával és az ott tárolt pénz biztonságára ügyelnek majd.

Mint azt írtuk, a Libra támogatói közt ott van a Vodafone is, és a mobilszolgáltatónak óriási tapasztalata van a mobil fizetésben, hiszen ők találták ki az M-Pesa rendszert, Kenya legnépszerűbb pénzügyi szolgáltatását, amelyen az ország GDP-jének a 40 százaléka átfolyik évente.

A Facebook tagsága garantálja majd az elérést, hogy a lehető leghatékonyabban több milliárd ember tudja megismerni az új fizetőeszközt, a bankszektor cégeinek jelenléte pedig azt biztosítja, hogy ne ellenségként tekintsenek a Librára, és ők is megtalálják benne a lehetőséget.