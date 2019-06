Németország nem politikai alapon dönt a Huaweiről

Németország nem politikai alapon hoz majd döntést a Huawei bevonásáról az 5G hálózat kiépítésébe, hanem annak alapján, hogy a hardverek és szoftverek megfelelnek-e a biztonsági előírásoknak – mondta Peter Altmaier német gazdasági miniszter, miután pénteken Sanghajban találkozott Zsen Cseng-fejjel (Ren Zhengfei), a kínai cég alapítójával.

Altmaier szerint minden vállalatot megillet, hogy a hatályos törvények és szabályozások alapján kezeljék, óvakodni kell az önkényes döntésektől ebben az esetben is. A találkozón, amely a Huawei kérésére jött létre, a német gazdasági miniszter elmondta: Németország telekommunikációjának biztonsága, az emberek adatainak védelme és a német törvények betartása mind kulcsfontosságú tényezők a döntésben – írja az MTI.

Miközben az Egyesült Államok és Kína között egyre elmérgesedik a kereskedelmi konfliktus, Washington óva inti szövetségeseit attól, hogy a Huaweit bevonják országaik 5G hálózatának kiépítésébe. Az Egyesült Államok ugyanis azzal vádolja a kínai óriásvállalatot, hogy Peking parancsára visszaélne a hálózatokon keresztül megosztott információval, és kémkedne a kínai kormánynak. A Huawei számos alkalommal visszautasította ezeket a vádakat.

Akták Amerika kitiltja a Huaweit Nemzetbiztonsági kockázat miatt mentek neki a legfontosabb kínai techcégnek. Röviden elmagyarázzuk a kereskedelmi háború legújabb csatáját.

Altmaier pénteken fejezte be három napos látogatását Kínában, ahol csütörtökön Liu Ho miniszterelnök-helyettessel is találkozott. A Hszinhua kínai állami hírügynökség tudósítása szerint a német gazdasági miniszter hangsúlyozta: Németország nagy jelentőséget tulajdonít a kétoldalú gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok fejlesztésének, és a német vállalatok komoly szándékot mutatnak a Kínával való együttműködésre.

A német állásponttal egybevág a magyar kormány véleménye is: már tavasszal is jelezték, hogy elkötelezettek a fontos magyarországi partnernek számító Huawei mellett, csütörtökön pedig Palkovics László innovációs és technológia miniszter beszélt arról a Reutersnek adott interjújában, hogy Magyarországnak semmiféle bizonyítéka nincs arra, hogy a kínai cég termékei biztonsági kockázatot jelentenének. Palkovics hozzátette azt is, hogy a kormány az 5G hálózat minél gyorsabb kiépítését tervezi.