Visszaállították a héten letiltott magyar Facebook-fiókokat

A letiltott felhasználók újra használhatják Facebook-fiókjaikat. A közösségi oldal hivatalos közleményt adott ki, melyben leírják a tiltások okát is - szúrta ki a hvg.hu.

Hétfőn – illetve egyesek szerint már múlt hét végén – a Facebook hirtelen letiltott egy csomó magyar profilt, látszólag mindenféle koncepció nélkül. Többen voltak, akik a tiltás után új fiókot hoztak létre, de azt is azonnal elvesztették: olyan extrém esetről is hallottunk, hogy valakinek 24 óra alatt négy felhasználóját tiltotta le a platform. A tiltott fiókok nyom nélkül eltűntek az oldalról, még a Messenger-beszélgetésekben elküldött üzeneteik is törlődtek.

A Facebook pénteken még azt nyilatkozta, hogy a biztonsági okok miatt nem árulhatják el, miért tiltották le a fiókokat, döntésük azonban végleges. Szombat hajnalban azonban kiderült, hogy döntésük mégsem olyan végleges.

A közösségi oldal szerint a tömegével letiltott felhasználók a közösségi irányelveknek nem megfelelő tartalmat osztottak meg. A kivizsgálás során azonban rájöttek, hogy a fiókok nagy része nem népszerűsíteni akarta az adott tartalmat, hanem éppen azért osztotta meg, hogy ellene kampányoljon.

Miután a vizsgálat ezt egyértelműen bizonyította, a Facebook visszaállította a profilokat. Azonban ez sem jelenti azt, hogy minden egyes zárolt fiók újra elérhető. Csak azokat állították vissza, ahol meggyőződtek róla, hogy a tiltás tévedés volt.

A Facebook tájékoztatása szerint a további 72 órában még csak korlátozottan érnek el funkciókat, például nem tudnak üzenetet küldeni, lájkolni.