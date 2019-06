Ne ijedjen meg, ha egy belga honlapon találkozik a saját telekomos adataival

Az elmúlt hetekben sok olvasói levelet kaptunk arról, hogy a Telekom előfizetőinek személyes adatai – nevük, telefonszámuk, lakcímük – bárki által elérhető egy belga weboldalon. Olyan olvasó is akadt, aki adatszivárgásra gyanakodott, azaz arra tippelt, hogy ellopták a Telekomtól az adatait, majd engedély nélkül közzétették egy külföldi honlapon. Pedig valójában se szabálysértés nem történt, se nem újdonságról van szó, csak valamiért most újra nagyobb figyelmet kapott ez a néhány éve már kisebb netes hullámokat keltett téma.

A szóban forgó belga oldal a Kapitol nevű cég által üzemeltetett Infobel.com, ahol cégekre és magánszemélyekre is lehet keresni. Aki szerepel az adatbázisban, annak a legtöbb esetben a neve és a telefonszáma mellett a lakcíme is látható, sőt ezt még előzékenyen térképen is megmutatja az oldal. Szúrópróbaszerű ellenőrzés alapján friss és idejétmúlt adatok egyaránt elérhetők itt. (Egyébként ugyanezek az adatok megtalálhatók a Telekom saját felületén elérhető tudakozóban is.)

Az adataik elérhetősége évekkel ezelőtt is foglalkoztatta az embereket, a Gyakorikérdések.hu-n például már 2016-ban többen arról panaszkodtak, hogy a nevükre keresve a Google is az első találatok között dobja fel az Infobelt, így az ő számukat és lakcímüket, pedig saját bevallásuk szerint ők semmi ilyesmihez nem járultak hozzá. Néhányan közvetlenül az Infobelnél kérték az adataik törlését, amit a beszámolójuk szerint a belga cég meg is tett. Egyikük szerint a kérdésére a Telekom akkoriban többek között ezt válaszolta: “A Magyar Telekom az Infobel-lel semmilyen partneri kapcsolatban nem áll, így a mindenki számára nyilvános tudakozón kívül más adatforrást nem biztosítunk a részükre!” Mindjárt látni fogjuk, hogy kicsit félreérthető megfogalmazás ugyan, de végső soron igaz.

Nem adatszivárgás, hanem a törvény betartása

Szögezzük is le a lényeget:

A belga keresőben azoknak a száma jelenik meg, akik hozzájárultak, hogy online tudakozó szolgáltatásban szerepeljenek.

A Telekom adatvédelmi tájékoztatójában név szerint szerepel is az Infobel: “Felhívjuk kedves ügyfeleink figyelmét, hogy amennyiben az adatainak a tudakozóban történő megjelenését választják, akkor az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi. C. törvény 146. §-a alapján az adatokat kötelesek vagyunk átadni a Magyar Telekom Nyrt-vel szerződött, tudakozó szolgáltatást nyújtó vállalkozásnak is, így az adatai a belga illetőségű Kapitol S.A. (székhely: 506 Chaussee de Saint-Job 1180 Bruxelles) által üzemeltett web alapú tudakozó szolgáltatás keretében a http://www.infobel.com/en/world linken is elérhetőek lesznek.”

Ebből két fontos dolog is kiderül:

Egyrészt hogy csak azoknak az adatait adják át, akik ezt az opciót választják, azaz hozzájárulnak.

Másrészt hogy akik hozzájárulnak, azoknak az adatait viszont kötelességük is továbbadniuk.

Nézzük előbb a második pontot. A Telekom június 1-től hatályos általános szerződési feltételeinek 10.4. m) pontjában [pdf] is szerepel, hogy a fenti jogszabállyal összhangban megtörténik “a tudakozói adatbázis átadása más tudakozószolgáltatóknak (Kapitol Société Anonyme elnevezésű belga cég online tudakozó szolgáltatása számára (Infobel).” Az említett paragrafus a tudakozó szolgáltatásokról szól, és az áll benne, hogy a felhasználói adatokat biztosítani kell a tudakozóknak, viszont a szövegben expliciten csak belföldi tudakozókról van szó, azt látszólag nem írja elő, hogy ezeket a személyes adatokat egy külföldi tudakozónak is át kellene adni.

Erről meg is kérdeztük a Telekomot, a cég válasza szerint lényegében arról van szó, hogy az EU-n belül minden ilyen céget úgy kell kezelni, mintha belföldiek lennének: “A Magyar Telekom az Európai Unión belül működő szolgáltatók tekintetében nem tehet különbséget és az EU-n belüli adattovábbítás esetén a külföldi adattovábbítás szabályai sem alkalmazandók. A hivatkozott szolgáltató [...] egy, az Európai Unión belül működő szolgáltató, így a részére történő adatszolgáltatást úgy kell tekinteni, mintha Magyarországon belüli adattovábbításra került volna sor.”

Akkor is hozzájárult, ha nem emlékszik rá

A másik kérdés, hogy a Telekom milyen alapon rendelkezik az előfizetői adataival. A cég holnapján olvasható tájékoztató szerint “Alapelveink közé tartozik, hogy személyes adataidat csak akkor továbbítjuk harmadik felek részére, ha te ahhoz hozzájárulsz, vagy jogszabály lehetővé vagy kötelezővé teszi (pl. hatóságok). [...] Amennyiben szeretnéd az adataidat a telefonkönyvben vagy tudakozóban megjeleníteni, ehhez kifejezett hozzájárulásodra van szükségünk.”

Na de akkor hogy lehet, hogy többen fogadkoznak, hogy biztosan nem járultak hozzá semmi ilyesmihez? Jó eséllyel ők is ugyanúgy beleegyeztek az adatmegosztásba, csak nem emlékeznek, vagy már akkor se volt nekik világos, hogy pontosan mihez is adnak hozzájárulást. Az se lényegtelen kérdés jogi szempontból, hogy a megosztáshoz kell-e aktívan hozzájárulni, vagy ennek a tiltásához lenne szükség erőfeszítést tenni, és a passzivitással beletörődünk az adataink kiadásába. (Utóbbinak az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete, a GDPR 32. bekezdése [pdf] nem annyira örülne.)

Mindezek tisztázásához a Telekom segítségét kértük. A cég szerint “Az adatok az előfizetők előzetes hozzájárulása alapján jelenhetnek meg a tudakozóban, illetve a telefonkönyvben, így a hozzájárulásuk hiányában az adatok megjelenítésére nem kerül sor” – azaz csak aktív beleegyezéssel továbbíthatók az adatok. “A szerződéskötés során az előfizetők választhatnak, hogy a hívószámuk titkos kezelését kérik vagy azok a tudakozóban szerepelhetnek, míg vezetékes előfizetés esetén lehetőségük van arról is nyilatkozni, hogy a lakcímük megjelenhet-e a telefonkönyvben vagy csak a részleges cím közzétételéhez járulnak hozzá” – írták.

Hogy lehet utólag letiltani?

Az előfizetők a Magyar Telekom bármely ügyfélszolgálati csatornáján díjmentesen kérhetik, hogy az adataik telefonkönyvben, illetve tudakozóban ne jelenjenek meg

– írta kérdésünkre a cég.

Ez egyébként megtalálható a honlapjukon, a gyakori kérdések között is, eszerint “A titkosítás a Belföldi tudakozóban körülbelül 1,5 - 2 óra múlva lép életbe.”