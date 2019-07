Ez a 10 leggyakoribb egészségügyi tévhit

A New York Times összeszedte a 10 leggyakoribb tévhitet, amit még sok orvos is követ, pedig a tudomány már bebizonyította, hogy nagyjából pont az ellenkezője igaz. A kutatók most azt állapították meg, hogy vezető tudományos folyóiratokban megjelent kutatások nagyjából 400 széles körben elterjedt rutint cáfoltak meg.

2003 és 2017 között a JAMA és a Lancet szaklapokban, valamint 2011 és 2017 között a New England Journal of Medicine-ben megjelent több mint 3000 tanulmány közül nagyjából tízből egy az aránya azoknak a cikkeknek, amik ellentmondanak az eddig elterjedt orvosi elméleteknek, és ellenkezőjük, vagy részben ellenkezőjük igaz. Ezeket a kutatók diszkreditált eljárásnak nevezik, és most azt tanulmányozzák, hogy mennyire terjedtek el a gyakorlatban, illetve mennyi idő kell, hogy a megcáfolt nézetek és gyakorlatok helyett az újabb kutatások eredményei terjedjenek el.

A leggyakoribb és legismertebb tévhiteket fel is sorolták:

A földimogyoró-allergia ugyanakkora eséllyel alakul ki azoknál a gyerekeknél is, akik 3 éves koruk előtt kaptak mogyorót

Gyerekorvosok sokáig azt tanácsolták a szülőknek, hogy 3 éves kor alatt ne adjanak földimogyorót a gyerekeknek, mert az növeli az allergia kialakulásának kockázatát. Azóta kiderült, hogy egyáltalán nem több az allergiás azoknál a gyerekeknél sem, akik akár egy éves koruk előtt fogyasztottak olyan ételt, amibe földimogyoró került. (Sőt a szervezet korai megismertetése a mogyoróval még segíthet is az allergia kialakulásának megelőzésében.)

Logikusnak tűnik, hogy az omega-3 zsírsav több jótékony hatással rendelkezik, mivel kevesebb benne a triglicerid, amiről viszont már bebizonyították, hogy növeli a szívbetegségek kialakulásának kockázatát. Ráadásul gyulladáscsökkentő, ami szintén segíthet abban, hogy csökkenjen a szívroham veszélye. Ugyanakkor egy 12 500 főt vizsgáló kutatásból az derült ki, hogy nem lehet kimutatni olyan összefüggést, ami szerint a halolaj napi bevitele csökkenti a szívrendszeri betegségek kialakulását.

Sőt, a tanulmányok szerint azok a lányok, akiknek egy ilyen babán kellett gyakorolni, milyen nagy felelősség a gyerekvállalás, még minimálisan nagyobb eséllyel is estek teherbe, mint azok, akiknek csak elképzelése volt arról, milyen egy csecsemőről gondoskodni.

A ginkófák levelének kivonata az ősi kínai gyógyászat szerint sokat javít a memórián, és az időskori elbutulás egyik hasznos ellenszere is lehet. Ugyanakkor egy 2008-as tanulmány egyértelműen bizonyította, hogy semmi hatással sincs erre. Ennek ellenére a mai napig az Amerikai Egyesült Államokban 249 millió dollárt termel évente a ginkóüzlet.

A hagyományos ibuprofén vagy aszpirin szintén hatásos a sürgősségi betegellátásban, nem kell azonnal erős narkotikumot használni. Ugyanakkor arra a tanulmány is figyelmeztet, hogy csak a sürgősségi ellátásra igaz ez, és ott sem minden esetre.

Korai vizsgálatok azt mutatták, hogy tesztoszteronnal lehet javítani az idősebb férfiak memóriáján. Ezt egy olyan vizsgálatra alapozták, amely szerint a magasabb tesztoszteronszinttel rendelkező idősebb férfiaknak jobban voltak a mentális funkciói, és az agyi szöveteik is jobb állapotban voltak. De egy nagyon szigorú vizsgálat azt állítja, hogy a tesztoszterontablettáknak annyi hatása van a memóriára, mintha cukrot ennének.

Ez az elsődleges tanács, pedig ha nem is használ, ha egy ember lakásában sok a poratka és a kártevő, de nem is feltétlenül csökken az asztmarohamok száma, ha állandóan kártevőket irt és sterilen tartja a házat.

Ennek pont az ellenkezője igaz, ugyanis azt figyelték meg, hogy aki folyamatosan figyeli, mennyi kalóriát visz be a szervezetébe vagy mennyit lép egy nap, az kevesebbet fogyott, mint aki általános irányelveket követ, azaz egy adott étrendet tart vagy csak annyit mondanak neki, hogy sétáljon sokat.

Sokan attól tartanak, hogy ha nem műtik meg azonnal, akkor csak még jobban fog fájni. Ezzel szemben ugyanolyan eredményeket értek el fél év alatt fizioterápiával, mint a műtéttel.

Ha a szülés előtt néhány héttel megsérül a burok, és a magzatvíz elfolyik, az orvosok a fertőzésveszélytől tartva azonnal megindítják a szülést. Pedig a tanulmányok szerint állandó és folyamatos vizsgálatok mellett meg lehet várni, míg a szülés természetes módon indul be, ami ráadásul a magzatra nézve is kevesebb kockázattal jár.

Ezek tehát aktuálisan a leggyakoribb tévhitek a kutatók szerint, persze nem zárható ki, hogy újabb kutatások a most elfogadott eredmények közül is megcáfolja majd némelyiket.

(Borítókép: MTI/Rosta Tibor)