Belviszály dúl a Wikipédiánál

A Wikipédia ma már megkerülhetetlen tudástár. Ugyan a legtöbb egyetemen, sőt, sok gimnáziumban kifejezetten ellenzik a használatát, mégis rengeteg kutatás kezdődik az oldalon. Alapításakor sokaknak ijesztő volt, hogy teljesen önkényesen bárki szerkeszthet bármilyen cikket, de mára legtöbben megszoktuk, sőt, néhányan talán el sem tudnák képzelni a mindennapjaikat a Wikipédia nélkül.

Az oldal a San Franciscó-i székhelyű Wikimedia Foundation (WF) nevű nonprofit tulajdonában van, és ugyan mindig is megvolt a lehetőségük, eddig nem nagyon szóltak bele a felhasználók közötti vitákba. Az angol nyelvű oldal (továbbiakban "Wikipédia" alatt az angol nyelvű oldalt értem) szerkesztősége olyan mértékben önszabályozó, hogy még saját Arbitrációs Tanácsot (AT) is felállítottak, hogy kezelni tudják az ellentéteket. A tizenöt fős tanács természetesen önkéntesekből áll, és a felhasználók választják a tagokat.

Egy ennyire alulról szerveződő közösségnek nem meglepő, hogy a júniusi események komoly megrázkódtatást okoztak: tizedikén a teljhatalommal bíró WF a közösség bevonása nélkül úgy döntött, hogy egy évre letiltja az egyik legszorgalmasabb szerkesztőt, Framet – írja az oldal saját, szintén önkéntesek által írott újságja, a Signpost. Ez természetesen sokaknak nem tetszett, és a szerkesztőség egy része aggódni kezdett, hogy az autoritarianizmus beette magát az eddig meglehetősen libertariánus társadalmukba. Ugyan a nonprofit már korábban is élt az úgynevezett "nukleáris megoldással", azaz a teljes tiltással (egész pontosan 32-szer 2012 óta), de ez az első, hogy kvázi börtönbüntetésként egy évre tiltanak el valakit.

Eddig azt hittük, hogy [a WF] csak olyan esetekben lép közbe, amelyeknél lokális szinten nem megoldható a probléma, vagy amelyeknél a problémát globálisan is meg kell említeni... Fram tiltása lokális, viszonylag rövid idejű, nem fellebbezhető és nem osztják meg a közösséggel, hogy miért történt... Megfélemlítő kampányként jön át: egy időre letiltunk felhasználókat, akik olyan szabályokat szegtek meg, amiket be sem jelentettünk, de nem mondjuk meg, mit követtek el, vagy hogy mivel lehet megelőzni hasonló hibákat, vagy hogy ezeket a meg nem osztott szabályokat megváltoztatjuk-e

– írta Risker, egy korábbi AT tag.

A tény, hogy Fram nem érdemelt ki egy teljes, igazi tiltást, azt jelenti, hogy a kisebb mértékű problémával a közösség is meg tudott volna birkózni, és ez sokaknak úgy tűnt, hogy a WF megpróbálja magához ragadni a hatalmat. Na de mi is lehetett az ítélet oka? Fram korábban már kétszer is kapott figyelmeztetést a keresetlen stílusa miatt, amivel a közösség többi tagjával szemben viselkedik. Nyilatkozata szerint a WF megosztotta vele, hogy azért tiltották le, mert az AT oldalába beleszerkesztett "Fuck Arbcom" (Bassza meg az AT) kezdéssel.

Nem vagyok egy példaértékű admin vagy szerkesztő, de szerintem folyamatosan javultam. De úgy tűnik, ez már nem tartozik az [angol nyelvű Wikipédia közösségének] döntési körébe

– zárta nyilatkozatát Fram.

Adminok lázadása

Szerinte a tiltás igazi oka az, hogy az egyik leghangosabb kritikusa a WF-nek. Személyiségi jogok védelmére hivatkozva a WF nem osztotta meg, ki panaszolta be Framet. Ezzel néhány admintársa is egyetértett, így megkezdődött az úgynevezett Wheel wars, ami annyit jelent, hogy a WF admin fiókja leblokkol valakit, egy másik admin pedig feloldja a blokkot. Ennek az lett a következménye, hogy egy bürokrata (kicsit több jogkörrel bíró admin), WJBscribe, aki feloldotta Fram tiltását, visszavonult a Wikipédia szerkesztésétől, mert vissza akarták vonni a bürokratajogait.

Az ilyen jellegű aktív ellenállás mellett sokan csak írásban adtak hangot a véleményüknek. Volt, aki A nyomorultak könyörtelen Javert felügyelőjéhez hasonlította Framet, bár méltatta a precizitását, de a Floquenbeam nevű felhasználó azt mondta a BuzzFeednek:

Nyers, már-már bunkó. Arról híres, hogy szinte mindig igaza van egy vitában, de elég ellenszenvesen adja elő.

Ez azonban nem gátolta meg abban, hogy ő legyen az első, aki feloldotta a tiltást. Ezek után a WF visszaállította a tiltást, és egy hónapra elvették Floquenbeam adminjogait.

A WF igazgatótanácsának elnöke, María Sefidari kijelentette, hogy neki semmi köze a tiltáshoz. Emellett még azt is hozzátette, hogy szomorú, hogy mikor a közösség egy tagját viselkedése miatt letiltják, a többiek nem a letiltott személyt vizsgálják, hanem azonnal bűnbakot keresnek. Valóban, már a tiltás másnapján felmerült, hogy lehet, hogy egy LauraHale nevű felhasználótól érkezett a panasz, sőt, ő régen még a WF-nél is dolgozott, és különben is személyes szálak fűzték egy ott dolgozóhoz. Sefidari azt mondta, hogy ez ismerős lehet a legtöbb nőnek az interneten, és kicsit a gamergate-es időket idézi.

Más szemében a szálkát is

Ugyan Dr. Larry Sanger, az oldal egyik alapítója a közösségi oldalak bojkottjára szólította fel követőit, a Wikipédiának is megvannak a saját problémái. Sokan arról panaszkodtak, hogy nagyon nehéz adminná válni, és a jelenlegi tagok nem túl nyitottak az újak befogadására. Egy másik nagy probléma, ami néhány felhasználóban felmerült, hogy a szerkesztőség 90 százaléka férfi, valamint hogy egy 2017-es tanulmány szerint a cikkek 77 százalékát a szerkesztők 1 százaléka írja. Egy másik, 2015-ös tanulmány szerint pedig a Pornószínésznők Listája című cikk később készült, mint a Női költők Listája című, de sokkal rendezettebb és tudományosabb, ami nem csoda, hisz az előbbit több mint 1000 szerkesztő módosítgatta legalább 2500-szor, míg az utóbbit összesen 600-szor szerkesztette 300 önkéntes.

Ha a Wikipédia a világ tudástára akar lenni, akkor a reprezentáción javíthatna kicsit. Erre persze volt, aki úgy válaszolt a BuzzFeed cikke alatt, hogy ez csak hozzáállás kérdése, nem valódi egyenlőtlenség, hiszen papíron mindenkinek megvan a lehetősége a szerkesztésre, az más kérdés, hogy él-e vele. Vagy pont ez mélyíti el a rendszerszintű előítéleteket?

Tehát a tiltás mögött vagy az áll, hogy egy köztudottan bunkó, de hatékony szerkesztő az üzemeltető szerint túl messzire ment, vagy ez egy célzott támadás egy rendszerkritikus Spartacus ellen.

Az egyik társalapító, Jimmy "Jimbo" Wales június 21-ére ígérte az igazgatótanács hivatalos válaszát, de végül nem jött semmi. A Fram tiltásáról szóló Wikipédia-cikk már több tízezer szavas, tele érvekkel, ellenérvekkel és spekulációval. A felhasználók a kommentek miatt látják, hogy milyen folytonos harcok dúlnak a közösségi médiában, de most kiderült, hogy még a Wikipédia sem mentes a belviszályoktól.