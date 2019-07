Lángba borult a SpaceX Csillaghajójának tesztjárműve

Tűz ütött ki a SpaceX texasi telephelyén szerda éjjel, amikor a cég mérnökei épp a fejlesztés alatt álló Csillaghajó tesztjárművének statikus tesztjét végezték – írja a Techcrunch. Egyelőre nem világos, hogy az egyébként sikeres teszt végén feltörő lángok mekkora kárt ejtettek a Starhopper nevű járműben.

A Csillaghajó (Starship) lesz a cég tervei szerint az a hosszú utakra is alkalmas szállítójármű, amely többek között emberes Mars-missziókra is alkalmas lesz majd. A projekt tesztjei idén indultak be, ezekben nem a végső Csillaghajót, hanem egy leginkább talán Csillagszökkenőnek fordítható tesztjárművet, a Starhoppert használják az egyes alkatrészek éles próbájához és majd kisebb tesztrepülésekhez (szökkenésekhez) is. Ezek a tesztek a texasi Boca Chicában folynak.

A tegnapi teszt során keletkezett tüzet többen is rögzítették. Az oka egyelőre nem ismert, feltehetően az üzemanyag robbanhatott be. Az sem világos, hogy mekkora kárt okozott, vagy hogy egyáltalán megsérült-e érdemben a tesztjármű. A Starhopperről másnak reggeli képet is nyilvánosságra kerültek, ezeken látványosabb külső sérülés nem látszik. Helyi források szerint mindenesetre a SpaceX visszavonta a helyszíni lezárásokat a hatóságoknál, amiből arra lehet következtetni, hogy a teszteket egyelőre felfüggesztik.

Januárban már érte egy baleset a Starhoppert, akkor az időjárás rongált meg egy példányt, egy bő hete pedig tűz ütött ki a Boca Chica-i telephelyen. Egyébként épp néhány derült ki, hogy mi okozta a SpaceX egy másik projektje, a Crew Dragon űrhajó áprilisi felrobbanását.