A telefon, amit Donald Trump sem tudott kinyírni

A Honor 20 készülékcsalád egészen biztosan emlékezetes marad, de nem feltétlenül azért, mert annyira korszakalkotó lenne. Ez volt viszont az a telefon, aminek a világpremierjére pár nappal az után került sor, hogy Trump ősellenségének kiáltotta ki a Huaweit, ami ugye a Honor anyamárkája. A kalandos bemutatóról itt írtunk, azóta viszont bekövetkezett a fordulat, csillapodtak a kedélyek, és már itthon is be lehet szerezni az alap Honor 20-at, és érkezik a Honor 20 Pro is. Azt már akkor is megírtuk, hogy nem lennének ezek rossz telefonok, ha lehetne őket kapni, szóval most hogy lehet, itt az ideje, hogy egy kicsit közelebbről is megnézzük őket.

A Honor 20 a családban a középső készülék, aminek a legtöbb esetben hánytatott a sorsa, hiszen aki csúcsot szeretne, az ennél többet akar, aki meg nem akar sokat költeni, az a legolcsóbb változatot részesíti előnyben. Itt viszont sikerült olyan konstrukciót kidolgozni, amivel ez a telefon is jó választás lehet.

Nem horribilis az ára

A Honor 20 kék és fekete (hivatalosan: zafírkék és éjfekete) színben elérhető itthon augusztus elsejétől, az ára kártyafüggetlenül 159 900 forint lesz, ami bőven túllépi ugyan a százezres lélektani határt, viszont bőven alatta marad a csúcstelefonok árának. Úgy, hogy egyébként nem kell egetrengető funkciókról lemondani.

Három olyan dologban van különbség, ami nem feltétlenül fájóan, de azért hiányozhat. Az első és legszembetűnőbb, hogy ez a telefon nem kapta meg a háromszoros optikai és ötszörös hibrid zoomra képes lencsét. Megvan a 48 megapixeles főkamera, a 16 megapixeles széles látószögű, és a 2 megapixeles makrofotó is - igaz, az nem teljesen egyértelmű, hogy ez bogárfotózáson kívül mi másra lehet olyan hasznos, hogy megér plusz egy lencsét beleszuszakolni a készülékbe. Mindenesetre emellé a telefotó helyett egy 2 megapixeles bokeh kamerát kapott még a telefon.

A főkamera f/1.8 értéke sem fájó, talán éjszakai módban látható leginkább a különbség, de egyébként sem érdemes úgy gondolni a telefonra, mint egy éjjellátó készülékre. Az optikai zoom már hiányozhat, főleg ha volt már olyan telefon az ember kezében, ahol ez jól működik. Bár a legtöbben még mindig osztják azt a nézetet, hogy a telefonos fotózás nem a paparazzók műfaja, és ha valamit közelebb akar hozni az ember, akkor meg kell tenni néhány lépést. A zoomolás helyett sokkal egyszerűbb rászokni a széles látószög használatára, amivel nem kell állandóan panorámafotókat készíteni, ahogyan többé a nyaraláson a templomokat sem a földön hasalva vagy térdelve fotózni, hogy képbe beleférjen minden.

11 Galéria: Honor 20 tesztfotók Fotó: Juhász Edina / Index

A második az akkumulátor, ami itt 3750 mAh kapacitású, a Proban pedig 4000 mAh, vagyis igazán eget rengető különbség nincs a kettő között, használat közben sem volt egyszer sem olyan érzésem, hogy még mindenképpen szükség lenne a nagyobbra. Nagyjából úgy kell elképzelni, hogy míg ez a nap végén olyan 40 százalékon állt, addig lehet, hogy az erősebb akkumulátornál ez a szám mondjuk 45 lenne.

A harmadik a 6 GB RAM, ugyanis a Pro verzió 8 GB-os memóriával érkezik. Ez például játékoknál lehet kulcskérdés - egészen addig, amíg el nem mondjuk, hogy mindkét telefonban a Huawei Kirin 980 csipkészlete van, ami legelőször a Huawei Mate 20 Pro telefonba került, de ilyen van a Huawei P30 Próban is. Mindkét készülék megkapta a GPU Turbo 3.0-t is, ami kiemelten támogat néhány népszerű játékot, hogy még véletlenül se szaggasson a Fortnite vagy PUBG. A virtuális 9.1 surround hangzás pedig egyszerűbbé teszi, hogy pontosan kiderüljön, honnan jön az ellenség. Azt nem állítjuk, hogy a strandon a zenehallgatás is annyira jó lesz, hogy a hangzás önmagában kárpótolja a környéken napozókat. Mindenesetre jól szól kihangosítva, már ha az ember a játék hevében nem takarja el a kezével a hangszórókat.

Meglepő módon nagyon kézre áll az oldalra helyezett ujjlenyomat-olvasó még akkor is, ha a telefon az asztalon hever. Valószínűleg azért sokat segít a megítélésén, hogy tényleg szupergyors, ha pedig az ember az arcfelismerést is beállítja hozzá, akkor egészen biztosan azonnal fel lehet oldani a képernyőzárat. A lyukas kijelző nem újdonság, ez már a Honor 20 View készüléknél is így volt, és itt is kell néhány nap, amíg megszokja az ember, hogy az ott nem valami gigantikus pixelhiba, hanem a 32 megapixeles kamera.

A fő kérdés az, hogy megéri-e várni a Honor 20 Pro készülékre, ami várhatóan 200 ezer forint környékén lesz majd elérhető. A válasz pedig az, hogy sima Honor 20 egyáltalán nem marad le a nagy testvérétől, sőt ár-érték arányban kifejezetten jó ötlet ezt választani.