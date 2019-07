2 millió hektár lángol Szibériában

A klímaváltozás miatt a sarkkörön a globális átlagnál nagyobb mértékben növekszik a hőmérséklet, ez kedvez az erdőtüzek kialakulásának. Korábbi években is voltak nyaranta sarkköri tüzek, de annyi mint most, eddig még nem. Mint megírtuk, Alaszkában és Grönlandon is nagy területek állnak lángokban, Szibériában azonban egészen súlyos a helyzet, a Siberian Times beszámolója szerint több mint 2,2 millió hektáron volt erdőtűz pénteken – ez nagyobb, mint Wales teljes területe.

Ebből majdnem 800 ezer hektár a permafrosztot érinti, és valószínűleg helyrehozhatatlan kárt okoz a tundrában. Sok helyen az északi félteke tüdejét jelentő, több száz éves fákkal teli boreális erdők is lángra kaptak.

A környezeti káron felül humánegészségügyi vonzata is van a sarkköri erdőtüzeknek, a gomolygó füst egy sor várost elért, ahol légzési problémákat okoz a lakóknak, sokan már csak maszkban mennek utcára.