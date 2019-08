Nem lehet újrahasznosítani a McDonald's papír szívószálait

Nem bomlik le a McDonald's lebomlónak beharangozott szívószála - írja a BBC. A cég tavaly kivezette a műanyag, de újrahasznosítható szívószálakat, hogy ezzel is védjék a környezetet, de most azt mondják, hogy az új papír szívószálakat nem olyan egyszerű újrahasznosítani, ezért nem is a papírok közé, hanem az általános háztartási hulladékok közé kell dobni. A McDonald's azt mondja, hogy újrahasznosíthatóak ugyan, de a vastagságuk miatt elég speciális eljárást igényelnek.

A cég 2018 őszén cserélte le angliai és írországi éttermeiben a szívószálakat, de a vásárlók tetszését nem nyerte el a kezdeményezés, több panasz is érkezett, hogy a turmixokat lehetetlen ilyennel inni, és egyébként is hamarabb feloldódnak, minthogy az ember meginná az italát. Ezért vastagabb anyagból kezdték el készíteni, amit viszont sokkal nehezebb újrahasznosítani, és nem tudja feldolgozni a az cég, aki a papírhulladékokat viszi el az éttermekből.

A cég azt mondja, hogy dolgoznak a megoldáson, és csak átmeneti az az állapot, hogy nem a papírhulladékok közé kell tenni szívószálat. Arról is biztosítottak mindenkit, hogy ez a szemét sem szeméttelepre megy, hanem energiát állítanak elő belőle. Közben 51 ezer aláírást gyűlt össze, hogy akkor inkább térjenek vissza a műanyag szívószálak használatához. Az angliai McDonald's éttermekben egyébként naponta 1,8 millió szívószálat használnak el, ezért valóban érezhetően kevesebb lett a műanyagszemét, mióta a cég váltott, és már nem műanyag szívószálakat használ.

Ugyanakkor a kritikusok szerint van egy olyan megoldás, amivel hatékonyan át lehet hidalni ezt a problémát, az a neve, hogy száj, és ha mindenki így inna a poharából, azzal nagyon sok problémát meg lehetne oldani.