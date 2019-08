Rendőröket tanít az Amazon a biztonsági kamerák felvételeinek elkérésére

Az Amazon már így is sok kritikát kapott, mióta kiderült, hogy önként, gyakorlatilag tálcán nyújtja át azokat a videófelvételeket a rendőrségnek, amiket a Ring nevű kamerás okoscsengője, és más, applikációról irányítható biztonsági kamerás eszköze rögzít. A hírek szerint már több mint 200 rendőrőrs csatlakozott Amerikában ahhoz a kezdeményezéshez, hogy egy virtuális térképre belépve láthatják az ügyfelek kameráinak felvételét, ha a tulajdonos előzetesen hozzájárult, hogy a bűnüldöző szervek is használják a kameráját.

Azaz az ember vesz magának egy csengőt vagy biztonsági kamerát, de azt nem csak ő használja, hanem a rendőrség is, akkor, amikor csak szeretné. Pontosan tudják, mikor megy haza, mikor megy el otthonról, és azt is látják, hogy mi történik az utcán. Hogy ez inkább ijesztő, vagy valóban segítség lehet, ha tényleg baj van, azt mindenki döntse el maga.

Most azonban kiderült, hogy a rendőrség munkáját azzal is segíti az Amazon, hogy különféle tanácsokat ad, hogyan győzzék meg a lakosságot ő maguk, hogy adják át a kamerák felvételeit anélkül, hogy erre bármilyen hivatalos bírósági végzésük lenne.

A kiszivárgott emailek alapján az Amazon arra buzdítja a rendőröket, hogy legyenek aktívabbak a közösségi médiában, mert minél több a követő, annál sikeresebbek lesznek a felhívások is. Miután elég nagyra nőtt a követőbázis, egyre gyakrabban kellene kommunikálni a rendőröknek azt is a közösségi oldalon, hogy az emberek tegyék lehetővé az Amazon számára, hogy a felvételeket odaadják a rendőrségnek. Segítség képen pedig olyan formanyomtatványokat és trükköket is küldenek a rendőrörsöknek, amivel könnyebben rábeszélhetik az állampolgárokat, hogy megosszák a kamerájukat a rendőrséggel.

A Ring szóvivője elismerte, hogy bevett gyakorlat náluk, hogy ilyen anyagokkal segítik a rendőrség munkáját, szerintük ebben nincs kivetnivaló, sőt, nagyon fontos, hogy a lakosokat megfelelően tájékoztassák, mennyire egyszerűen hozzá tudnak járulni ahhoz, hogy biztonságosabb legyen a lakókörnyezetük.

Közben az is kiderült, hogy igazából teljesen mindegy, hogy a felhasználó beleegyezik vagy nem abba, hogy a rendőrséghez kerüljenek a kamerája felvételei, ugyanis közvetlenül az Amazontól is kérhetik a 60 napig a felhőben tárolt videókat, és ezeket az Amazon minden további nélkül a rendőrség rendelkezésre bocsátja.