Ausztrália többé nem exportálja a szemetét

Az óceánokat szennyező műanyagokkal kapcsolatos globális aggodalmak és az ázsiai országok egyre hangosabb tiltakozása miatt az ausztrál kormány úgy döntött, hogy befejezi az újrahasznosítható szemét exportját.

Scott Morrison miniszterelnök arra kérte az államszövetség vezetőit, hogy készítsenek ütemtervet arra vonatkozóan, hogyan tudják kivezetni az olyan újrahasznosítható hulladék exportját, mint a műanyag, a papír és az üveg.

A mi szemetünk, a mi felelősségünk

– mondta a miniszterelnök, aki egyértelműen leszögezte, hogy befejezik a szemétexportot, és minden olyan megoldást elutasítanak, aminek az lehet a vége, hogy a hulladék a vizekben végzi.

Bármit megteszünk annak érdekében, hogy ezt a célt elérjük

– tette hozzá, de egyelőre nem adtak meg pontos időpontot arra vonatkozóan, mikortól marad az országban az összes ott keletkező hulladék. Egyelőre a műanyagszemét 12 százalékát hasznosítják újra Ausztráliában, ezt a számot szeretnék növelni.

A kormány adataiból azt lehet kiszámolni, hogy évente több mint 4 millió tonna szemetet exportált eddig, többségét ázsiai országokba. 2017-től azonban Kína leállította a szemétimportot, ami azt jelentette, hogy más olyan országokat kellett keresni, akik átveszik a hulladékot, ezért Thaiföldre, Indonéziába, Vietnámba és Malajziába kezdték el szállítani, de már ezek az országok is besokalltak. Indonézia múlt hónapban jelentette be, hogy 210 tonna szemetet küld vissza Ausztráliának, aminek a jelentős része háztartási vagy veszélyes hulladék, vagyis nem újrahasznosítható. Májusban 450 tonna műanyagszemetet küldött vissza Malajzia, Ausztrália mellett az Egyesült Államok, Kanada, Kína, Banglades és japán is kapott a szállítmányból.

Morrisont már többször támadták, hogy nem tesz eleget a klímavédelemért, ezért 16 millió ausztrál dollárt, azaz nagyjából 3,2 milliárd forintot különített el a Csendes-óceán megtisztítására, és most az újrahasznosítás megoldására is kell találnia valamilyen megoldást.