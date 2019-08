Idén már nem nyit ki a Planetárium, de kinyit-e valaha is?

Több mint két évvel ezelőtt, 2017. június 17-én zárt be a budapesti Planetárium, az ország legnagyobb ilyen jellegű természettudományos intézménye. Az 1977-ben átadott épület a kétezres évekre olyan rossz állapotba került, hogy a kupolát körülvevő lapos tető – köszönhetően a rossz terveknek – a nyári viharok, felhőszakadások idején rendszeresen beázott.

2016-ban volt először olyan, hogy egy heves vihar alatt olyan súlyos vízkárok keletkeztek az épületben, hogy másfél hónapra be kellett zárni. Az újranyitáskor így nyilatkozott nekünk Lőrincz Henrik, a Planetárium előadó csillagásza a helyzetről:

Piróth Eszter, a Planetáriumot fenntartó Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) igazgatója a 2017-es bezárás előtt azt mondta, hogy a tetőszigetelés várhatóan az év végéig megtörténik, ami után ismét ki fognak nyitni, de az épületnek teljes, felújításra, belső korszerűsítésre lenne szüksége, ami másfél-két évet vesz igénybe.

Egy évvel a bezárás után, az Uránia csillagvizsgáló megszűnése apropóján megnéztük, hogy hol tartanak a tervezett munkák. 2018. június végén a TIT igazgatója azt mondta, a Planetárium felújítási munkái elkezdődtek, és hogy a jövőben az Uránia csillagvizsgáló is a népligeti épületbe költözik: a Planetárium kupolája mögött alakítanak ki/át épületrészt számára. Akkor a Népligetben járók azt láthatták, hogy az épület kupoláját körbevevő lapos tetőn szigetelési munkák folytak, legalábbis az ott felhalmozott szigetelőanyagok látványából erre lehetett következtetni.

Azóta eltelt bő egy év, és a Planetárium még mindig zárva van. Kicsit talán kezd is hozzászokni a főváros, az ország lakossága, hogy máshol keressen csillagászati témájú ismeretterjesztő élményeket, mi is már csak egy-két levelet kaptunk az utóbbi hónapokban, amikben olvasók méltatlankodnak, hogy miért van még mindig zárva a nagy múltú intézmény. Váltottunk pár szót egy neve elhallgatását kérő csillagásszal, aki meglehetősen borúlátóan látja a Planetárium helyzetét:

Talán már a szigetelést megcsinálták, legalább nem áznak tovább a lapostetős részek. Rebesgetik, hogy sokmilliárdos felújítás következik, mindenféle fejlesztésekkel (ráfér az épületre és a technikára is), de gondolom, erről se találni semmi konkrétumot, és gyanítom, hogy a TIT vezetése nem is akar nyilatkozni. Érthető, hiszen közpénzből történik ez is. Ehhez pedig mi köze a köznek? A felújításból talán majd vesznek egy igazgatót is a Planetárium élére, mert továbbra se tudni, hogy ki az igazgató. Végtére is minek igazgató az ország nagyplanetáriumának élére?