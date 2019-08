A nagyi megnyomott egy gombot, itt a címe, mindenki menjen megmenteni!

Az okosórák és aktivitásmérők nem csak arra jók, hogy a használójuk pontosan nyomon tudja követni, mennyit mozgott aznap, és értesítéseket olvasgasson a pici kijelzőn - néhány esetben arra is alkalmazhatóak, hogy őrködjenek valaki felett. Legyen az például egy kutya, akinek a nyakörve jelez, ha átmászott a kerítésen, vagy egy gyerek, akinél a szülő nyomon követheti, merre ment haza az iskolából. Esetleg egy idősebb hozzátartozó, akinek még a pulzusát is nyomon lehet követni a távolból, baj esetén pedig nem csak a legközelebbi hozzátartozó, de a többi felhasználó is azonnal értesül, hogy segíteni kell.

A Vodafone-nál elérhető PS Watch egy nem túl okos óra, igazából használni sem annyira egyszerű, mint ahogyan azt elvárná az ember, és túl sok információhoz sem juttat senkit. Tulajdonképpen egy lépésszámláló, és egy többé-kevésbé jól működő helymeghatározó van benne, plusz hely a SIM-kártyának, ugyanis hívásokat is tud fogadni, és indítani. A kijelzőjén nincs sokkal több adat, mint egy hétköznapi digitális órán, cserébe nem is mutatja kifejezetten nagy méretben a számokat. Azt ígéri, hogy tud pulzust és vérnyomást mérni, amik közül előbbi ha nem is orvosi adatként, de azért hozzávetőleges iránymutató eredménynek jó lehet (és ezt is nagyon nagyvonalúan kell értelmezni), a vérnyomás viszont biztosan fals, hiszen maga a technológia nem alkalmas arra, hogy vérnyomást mérjen. Egy lázmérő is pontosabb értékeket mutatna, ha azt építettek volna bele. A telefonkönyvbe egyetlen darab telefonszámot lehet beleírni, és ezt lehet felhívni az óráról.

Minden funkciót ugyanaz az egy piros SOS gomb működtet, ha hosszan nyomjuk, akkor riaszt, ha kétszer rövidebben, akkor pulzust mér. Mivel a számlap is csak akkor villan fel, ha megnyomja valaki az SOS gombot, nem nehéz potyariasztást előidézni. Egyébként ilyen vészhelyzet esetén SMS- és email-értesítést küld a rendszer a gondozónak, és a megadott családtagoknak is, és azonnal hívja a telefonkönyvbe mentett számot.

A telepítése nem egyszerű

Az egészen biztos, hogy az óra telepítéséhez szükség van olyan emberre, aki az átlagnál kicsit jobban érdeklődik a technológia iránt, és amikor kiderült, hogy a dobozba kis csavarhúzó is került, onnantól egészen biztos volt, hogy ennek az órának a beüzemelése nem az a feladat, amit az óra potenciális viselőinek egyszerűen menne. Először az órába kerülő SIM-kártyát kell aktiválni, azaz bele kell tenni egy telefonkészülékbe, és ott be kell állítani, hogy ne kérje soha a SIM-kártya a PIN kódot. Érdemes vele ilyenkor egy hívást is indítani, ha nem lenne egyértelmű, milyen telefonszámot rendeltek a kártyához. Ezután jöhet a körömpiszok méretű csavarokkal a művelet, belekerül az órába a SIM-kártya, majd újra harc a méretekkel és csavarozás - és kész is a beüzemelés mechanikus fele.

A második fázis a regisztráció. Ezt a honlapon kell megtenni, először regisztrálni egy gondozót, ő az, aki őrködik a gondozott felett. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy hozzá érkeznek be a segélykérések, ő látja, merre jár az óra tulajdonosa, mennyit gyalogolt aznap, és egy gombnyomással a távolból is azonnal elindíthat pulzus- és vérnyomásmérést. Egy gondozóhoz több órát is hozzá lehet rendelni.

A gondozottnál olyan adatokat is meg lehet adni, hogy milyen betegségekben szenved, nagyothall vagy rossz a látása, és hogy milyen gyógyszerekre érzékeny. Hogy ezekkel egyelőre ki tud bármit is kezdeni, az nem egyértelmű, valószínűleg ez abban a következő tervezett fázisban lehet majd hasznos, amikor egy diszpécser is felveszi a kapcsolatot azzal, aki segítséget kér, és adott esetben ezekkel az információkkal tudja segíteni a mentők munkáját. Itt lehet beállítani a zónakövetés funkciót is, ami gyakorlatilag egy virtuális kerítés, és jelez ha a gondozott ezt elhagyja. Azt azért hozzátennénk, hogy a helyzetfelismerés nem mindig pontos, legalább kétszer biztosan bejelzett volna úgy is, hogy végig az asztalomon volt az óra, a térkép viszont azt mutatta, hogy egy villamosmegállónyit elkóboroltam.

Harmadik fázis az alkalmazás

Célszerű az alkalmazást is letölteni, hogy teljes legyen az élmény. Egyelőre nem működik elég magabiztosan, néha mutatja a hozzárendelt óra helyzetét, aztán meg hirtelen nem, és ugyanez a helyzet a riasztásokkal is. Apropó riasztások, az alkalmazásból is lehet ilyet indítani, itt már kategorizálni is lehet őket, és van mentők, tűzoltóság, rendőrség és terrorizmus is a lehetőségek között. Hogy utóbbi milyen célt szolgál, az nem derült ki.

Kiderült viszont a legfurcsább funkció, aminek a létezése orbitálisan nagy hibának tűnt, de a Vodafone sajtócsapata szerint ennek így kell működni, azaz teljesen rendben van, hogy

látom egy vadidegen felhasználó nevét és tartózkodási helyét.

A magyarázat szerint azért, mert az illető segélykérést adott le, így a 100 méteres közelben lévő többi felhasználó mind látja a térképen, hogy ott baj van. Azt azért meg kell jegyezni, hogy a gyakorlatban jóval messzebb volt a személy, akinek az adataihoz hozzáfértünk, ez a 100 méter sugarú kör alsó hangon is inkább 500 méter lehetett. Két napig láttam folyamatosan a felhasználó helyzetét, úgy tűnt, hogy boltban is volt (bár az is lehet, hogy az ő órája helyzetmeghatározása sem a legjobb), de legalább kiderült, hogy ez a vészjelzés nem múlik el magától. A gondozónak kell külön jelezni, hogy minden rendben, megnézte az illetőt, beszélt vele és jól van. A jelzést leadó is az alkalmazáson belül tudja az SOS menüpontban kipipálni, hogy tényleg jól van. Amíg ez nem történik meg, addig mások is látják a nevét és a tartózkodási helyét.

Fotó: Németh Sz. Péter

A szolgáltató szerint ez azért jó, mert így a felhasználók egymásra vigyáznak, és aki használja az alkalmazást, lehet, hogy hamarabb odaér, mint mondjuk az unoka a város, vagy az ország másik feléből. A tesztórával egyébként 2 órán keresztül adtunk le próbaképpen riasztást, de senki nem jött megmenteni.

Ugyanakkor számos kérdést felvet, hogy tényleg jó ötlet-e az, ha vadidegenek kezdik el felkeresni a nagymamát, akkor is, ha az véletlenül megnyomott egy gombot, illetve hogy egészen addig látja minden felhasználó idős emberek otthoni címét, amíg valaki vissza nem jelzi, hogy nincs gond. Például én ugye két napon át láttam egy felhasználó helyét egy óbudai lakótelepen, nyilván nem tudom, hányadik emeleten lakik, vagy melyik lakásban, de valahogy mégis rossz érzéssel töltene el, ha mások ugyanígy látnák a szeretteim lakcímét.

Fontos, hogy amennyiben már nincs szükség a riasztásra, akkor azt ki kell kapcsolni, hisz SOS riasztási módban a készülék percenként frissíti a helyzetét és így sokkal gyorsabban lemerül, valamint a riasztás ideje alatt végig látható az óra viselőjének a neve és helyzete. Az SOS riasztás kikapcsolásával a Sentinel hálózati riasztás is kikapcsol, így a felhasználó neve ismét csak a családtagok számára lesz látható. A téves riasztások és az ezekből adódó félreértések elkerülése érdekében javasolt, hogy a felhasználók telefonhívást az óra menüjéből (3 rövid és 1 hosszú gombnyomás) indítsanak, az SOS gomb egyszeri, hosszú megnyomását pedig szigorúan csak SOS jelzésre használják

-javasolja a Vodafone sajtóosztálya a problémára.

50 ezer forint, de részletre is meg lehet venni

Az óra 50 ezer forintba kerül, ennyiért azért sokkal profibb okosórákat lehet vásárolni, amiket más funkciókra is lehet használni, és a kezelésük sem annyira nehéz. Meg lehet venni részletre is, a legolcsóbb konstrukció az, ha az ember befizet 20 ezer forintot, majd további 2490-et 23 hónapig. Ez összesen 77 260 forintra jön ki, és ezért is csak az alapszolgáltatás jár. A Vodafone csomagjában ennél jóval olcsóbban, 1990 forintért érhető el.

Azt ígérik, hamarosan elérhető lesz havi 2000 forintos további díjért az is, hogy segélyhívás esetén egy telefonközpont munkatársa felhívja az órát, hogy kiderüljön mi a probléma, és ha szükség van rá, azonnal értesítse a 112-t is. Hogy ez mikortól lesz elérhető, az egyelőre nem derült ki.

Hogy kinek jó ez az óra, az nehéz kérdés, aki helyadatokat szeretne látni, annak sokkal olcsóbb megoldásokban is lehet gondolkozni, ugyanakkora eséllyel hagyja azt el egy idős beteg, mint ahogyan az órát nem veszi fel. Valószínűleg akkor lehet érdemes fontolóra venni egy ilyen megvásárlását, ha tényleg elérkezik az az idő, hogy egy telefonközpont tud vész esetén azonnal segítséget küldeni. Addigra talán megoldják azt is, hogy ne kerüljenek illetéktelen kezekbe a személyes adatok.