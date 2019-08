Nemkívántos lett a Twitteren a kínai állami média

A Twitter hétfőn bejelentette, hogy a továbbiakban nem fogad be hirdetéseket a kínai állam befolyása alatt álló médiatermékektől – írja az Axios. A szigorú korlátozás előzménye, hogy amint arról az MTI is beszámolt az éjjel: a Twitter csaknem ezer olyan fiókot blokkolt hétfőn, amely mögött a közösségi portált működtető cég szerint a kínai kormányzati szervek állnak, és amely összehangoltan ömleszt hamis információkat a hongkongi kormányellenes megmozdulások résztvevőinek lejáratására. Ezután a Facebook is hasonlóan cselekedett, a két portál számos felhasználót törölt.

A Twitter 936 működő fiókot blokkolt, és megelőző jelleggel ugyancsak felfüggesztett további 200 ezer már létrehozott, de még nem aktív fiókot, amelynek az lenne a feladata, hogy az említett információs kampányt kiterjessze.

A San Franciscó-i székhelyű közösségi háló vezetése közleményben adott tájékoztatást arról, hogy "állami támogatással zajló információs műveletet" sikerült lelepleznie, amelynek keretében a kínai kormány támogatásával számos fiók a hongkongi belpolitikai megosztottságot próbálja felerősíteni, hamis információkkal, kommentárokkal és képanyagokkal akarja lejáratni a hongkongi tiltakozókat. Többek között olyan képeket posztoltak, amelyeken a tüntetőknek tulajdonított erőszakos cselekmények láthatóak, és olyan állítások olvashatóak, amelyek szerint a hongkongi demonstrálók jelentős anyagi károkat okoznak és nyugati érdekeket szolgálnak.

A Twitter használatát egyébként tiltják Kínában. A csaknem ezer fiók nagy része VPN-t használt (más országban lévőnek álcázta magát) vagy Peking által "engedélyezett" kínai IP-címekről küldték a propagandaanyagokat. A Twitter kínai állami és biztonsági szervek háttérbeli tevékenységét azonosította. A Twitter példáját követte a Facebook is, amely jelezte, hogy törölt hét oldalt, három csoportot és öt felhasználót, amely ugyanazt a kínai eredetű propaganda-offenzívát folytatta.

A Hongkongban hónapok óta tartó tüntetéshullámot a már felfüggesztett, de egyelőre vissza nem vont, a kiadatási törvény módosítását célzó törvénytervezet váltotta ki, de a megmozdulások sorozata fokozatosan általános kormányellenes tiltakozássá alakult. A demonstrálók a törvénytervezet visszavonása mellett már a többi között Carrie Lam kormányzó lemondását, valamint a tüntetőkkel szembeni rendőrségi akciók kivizsgálását követelik, a hétvégén már 1,7 millión tüntettek.