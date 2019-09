Három éven belül megjelenhetnek az első légitaxik

Egy lépéssel újra közelebb került hozzá a világ, hogy egyszer majd légitaxikkal lehessen közlekedni a városban, legalábbis most nagyobb összeggel szállt be a Volocopter nevű cégbe a kínai Geely, akik a Volvo és a Lexus mellett a londoni elektromos taxikat is gyártják. Ezen kívül a német Daimler is támogatja őket, így összesen 50 millió euróval emelték a tőkéjüket, a cél pedig az, hogy a légitaxi közlekedést a lehető leghamarabb elindítsák Kínában.

Ezzel a pénzzel már három éven belül be tudják mutatni a kereskedelmi forgalomban is kapható légitaxit.

A tervek szerint a legutóbbi fejlesztéseknek köszönhetően akár már az év végén elindulhatnak a tesztek Szingapúrban.

A Volocopter elektromos önvezető járművei már repültek Dubajban, de legutóbb Berlinben beszélt arról Christian Bauer a Volocopter megálmodója, hogy ha a hatósági engedélyek megvannak, akkor egyeztetni kell még a városokkal, el kell intézni a gyártást, a töltést, a landolási lehetőségeket és még mérnöki munka is van, mielőtt valóban megjelenhetnek a légitaxik a közlekedésben. Akkor Bauer azt mondta, hogy az árak tekintetében úgy számolnak, hogy a helikopteres utazás ára alatt tudnak maradni, nagyjából egy elitebb taxi költségeivel kell számolni.