A hatodik halálos áldozatát követelte a rejtélyes e-cigaretta-járvány, több mint 450-en betegedtek meg

Már a hatodik olyan halálesetet regisztrálták, ami az orvosok szerint összefüggésben van az elektromos cigarettával. A kansasi nőről annyit tudni, hogy 50 évesnél idősebb, és voltak egészségügyi problémái. Azt nem árulták el, hogy milyen márkájú elektromos cigarettája volt, vagy milyen olajat szívott. Annyit tudni, hogy nem sokkal az után lett rosszul, hogy elektromos cigarettát szívott.

A hatóságok nagy erőkkel vizsgálják hogy mi állhat a sorozatos megbetegedések és halálesetek hátterében. Péntekig nagyjából 450 olyan beteget regisztráltak, akiknek a tüdejét érintő megbetegedés mögött elektromos cigaretta állhat. Az Amerikai Egyesült Államok egész területéről regisztráltak betegeket. Az első halálos áldozatot augusztusban jelentették Illinois államból.

Az E-vitamin acetátra gyanakszanak

A vizsgálat folyamatban van, és azt nem mondták ki, hogy az e-cigaretta okozza egyértelműen, de mindegyik megbetegedésnél szerepet játszhat. A megbetegedett emberek közül többen is THC-tartalmú anyagot szívtak az elektromos cigarettájukból. A hírek szerint a folyékony marihuánát tartalmazó olajokban extrém magas E-vitamin acetátot mutattak ki, a vizsgálatok során most erre fókuszálnak, már csak azért is, mert nem csak a THC-tartalmú olajoknál, de az ízesített olajok némelyikében is magas E-vitamin acetátot mutattak ki.

Andrew Cuomo New York-i kormányzó határozata alapján három céget már be is idéztek, és várhatóan további gyártókat is ellenőriznek majd a hatóságok. A három érintett cég mintája a szakemberek szerint majdnem színtiszta E-vitamin acetát olaj.

Arra kérnek mindenkit, hogy lehetőleg ne használjanak e-cigarettát

A vizsgálatok lezártáig a hatóságok azt kérik az emberektől, hogy ne használjanak elektromos cigarettát, vagy fokozottan figyeljenek a tünetekre. Emlékeztetnek, hogy gyerekek, fiatal felnőttek, terhes nők egyébként se használják. A hatóságok közleménye szerint jelenleg az elektromos cigaretta nem biztonságos, és nagyjából minden ügyben érdekelt társaság, hatóság és hivatal kiadott egy állásfoglalást arról, hogy a rengeteg megbetegedés és haláleset miatt a vizsgálatok lezárulásáig tényleg senki ne használjon elektromos cigarettát, és ha bármilyen tünetet észlelnek magukon, azonnal, a lehető leggyorsabban kérjenek orvosi segítséget.

Ezzel együtt minden szervezet arra kéri a törvényhozókat, hogy mielőbb készítsék elő az elektromos cigaretták megfelelő törvényi szabályozását, hogy a jövőben elkerülhessék a hasonló járványokat. A törvényhozókat arra kérik, hogy tiltsák be az ízesített olajokat, és hogy hatékonyabban lépjenek fel azok ellen a cégek ellen, akiknek bizonyíthatóan a kiskorúak a célcsoportja, vagy akik a marketingtevékenységük során elhallgatják, milyen káros hatásai vannak az e-cigarettának is.