Franciaország nem engedné Európába a Facebook kriptovalutáját

Franciaország szerint a monetáris szuverenitást veszélyeztetné a Facebook libra nevű kriptovalutája, ezért meg kell akadályozni az elterjedését – írja az Independent.

A kriptovalutákról szóló OECD konferencián Bruno Le Maire, francia gazdasági és pénzügyminiszter leszögezte, hogy a jelenlegi feltételek mellett nem fogják hagyni a libra európai bevezetését.

A Facebook idén jelentette be, hogy több óriáscéggel összeállva saját kriptopénzzel áll elő, és a centralizált struktúrának köszönhetően a nemzetközi valuta a dollár versenytársa lehet. A libra alapgondolta, hogy ezzel a kriptovalutával lehessen fizetni a közösségi oldalakon, nemcsak a Facebookon, de a Whatsapp és az Instagram alkalmazásokban is. Az új kriptovalutával szemben aggodalmait fejezte ki többek között az Egyesült Államok szenátusa és Nagy-Britannia is. Korábban a Facebook azt mondta, akkor vezetik majd be a valutájukat, ha a szabályozó szervek rendben találják.

