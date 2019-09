Szexivé tenné a klímaváltozás elleni harcot japán új környezetvédelmi minisztere

Meghökkentő kijelentést tett az ENSZ New York-i klímacsúcsának előestéjén Japán új környezetvédelmi minisztere, Koizumi Sindzsiró, aki vasárnap azt mondta: szexivé és szórakoztatóvá kell tenni a klímaváltozás elleni harcot, hogy a fiatalokat mobilizálva vezethessék a kőszénre támaszkodó Japánt egy alacsonyabb szén-dioxid kibocsátású jövő felé – írja a Reuters.

A politikában rengeteg problémát kell megoldani, ezek pedig sokszor unalmasak is. Amikor egy akkora mértékű problémát kell leküzdeni, minta klímaváltozás, annak szórakoztatónak, vagánynak, sőt, szexinek kell lennie.

– mondta Koizumi, hozzátéve, hogy elkötelezettek egy karbonsemleges társadalom létrehozatala iránt, és készek arra, hogy nagyhatalomként hozzájáruljanak a klímaváltozás elleni harchoz.

A japán miniszter mellett a 2015-ös párizsi klímaegyezmény mögött álló Christiana Figueres is felszólalt vasárnap. A Costa Rica-i diplomata arról beszélt, hogy a világ országainak össze kell fognia, és támogatnia kell nemcsak Japánt, hanem a többi ázsiai országot is abban, hogy túllépjenek a kőszénen, és hozzátette, hogy a legfontosabb feladat az, hogy mindenki számára vonzóvá tegyék az új energiaforrásokat.

Koizumi egyébként hétfőn még nem szólal fel a klímacsúcson, de elmondta, ott akart lenni, hogy követhesse az üvegházhatású gázok kibocsátásáról szóló tárgyalásokat, és japán diákokkal is szeretne találkozni. Ez utóbbi nem is meglepő, pénteken ugyanis rengeteg japán diák is utcára vonult, hogy kifejezzék nemtetszésüket a világ kormányai iránt, amiért azok nem tesznek eleget az üvegházhatású gázkibocsátás kordában tartásáért.

António Guterres ENSZ-főtitkár korábban is hangsúlyozta már, hogy az egyes kormányok képviselőit csak akkor látják szívesen a klímacsúcson, ha konkrét tervekkel érkeznek, emellett pedig a jelek szerint továbbra is kitart. Guterres azt is szeretné elérni, hogy 2020 után már ne építsenek új szénerőműveket a világban, és a lehető legtöbb helyen próbáljanak meg átállni megújuló energiaforrásokra.

Japán esetében ez akár súrlódást is jelenthet majd, hiszen az ázsiai ország az egyetlen G7-tag, amely szénerőmű építését tervezi, de Koizumi ennek ellenére azt mondta, szeretné, ha hazája többet tenne a klímaváltozás ellen. Mint mondta, az 1997-es kiotói egyezmény óta nem igazán voltak vezető szerepben ezen a téren, de mostantól változtatni akarnak a helyzeten. A hétfőn kezdődő klímacsúccsal korábban ebben a cikkben foglalkoztunk bővebben.