Lassan magunknak termelhetünk majd ételt a Marson

Száz éven belül elérhető lesz az élelmiszer-önellátás a Marson amerikai kutatók szerint, írja az MTI.

Úgy néz ki, a Mars lebetonozása után most még egy lépéssel közelebb kerültünk a bolygó benépesítéséhez a New Space: The Journal of Space Entrepreneurship and Innovation (Új űr: az űrvállalkozói és innovációs folyóirat) című tudományos folyóiratban megjelent tanulmány alapján. Az Egymillió embert élelmezni a Marson című tanulmány szerint a kutatók modellezték többek között

a népességnövekedést, az emberek kalóriaszükségletét és földhasználatát,

megbecsülték a lehetséges élelmiszerforrásokat

és azt, hogy a Földről biztosított élelmiszerekről miként és mennyi idő alatt lehet átállni marsi termelésre.

A modell alapját jelentő étrend növényekre, rovarokra és sejtkultúrákból előállított termékekre, „tiszta” húsra és halra, algára, tyúkmentes tojásra és tehénmentes tejre épül. A New Space főszerkesztője, Ken Davidian szerint az emberek túléléséhez szükséges minimális kalória- és táplálékmennyiség biztosítása bármelyik bolygón nélkülözhetetlennek számít, minden más megoldható lesz majd kereskedelmi tevékenységekkel.