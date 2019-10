Lesz-e jövőnk? Ha lesz is, milyen? Nem sok olyan ember van, akiben ne fogalmazódott volna meg ez a kérdés akár a klímaválság, akár a globális gazdaság és politika híreit olvasva. De vajon egy jövőkutató is annyira borúsan és sötéten látja a jövőt, mint az átlagemberek?

Dr. Rab Árpád jövőkutatóval, a Budapesti Corvinus Egyetem docensével beszélgettünk arról, hogy jár-e lemondásokkal, ha azt szeretnénk, hogy az emberiség továbbra is részese legyen a jövőnek. Míg az ötvenes évek a pozitív jövőképről szóltak, és a nyolcvanas években is pozitív töltetűek voltak a sci-fik, mostanában szinte csak disztópiákat lehet látni jövőben játszódó filmekben. Robotokat akartunk, most, hogy itt vannak, attól félünk, hogy fellázadnak ellenünk, vagy hogy vége lesz a világnak, ha egyszercsak eltűnik az internet.

A podcastben szó esik többek közarról is, hogy:

Mi a helyzet az Elon Musk által alapított Neuralinkkel? Tényleg feltölthetjük az agyunkba a világ tudását, és a jövő drogjai is digitális úton hatnak majd?

Mi lesz a jövője az első digitális benszülöttként felnőtt generációnak?