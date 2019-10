Most akkor mi is valójában ez a Windows 10X?

Néhány napja több új termékkel együtt a Microsoft egy új operációs rendszert, a Windows 10X-et is bemutatott. A világon több mint 900 millió eszközön fut Windows 10, és most itt az utód? Mellékhajtás? Kísérlet? Szóval itt a Windows 10X, az operációs rendszer, amit kifejezetten a két kijelzős készülékekre optimalizáltak. De mivel tud ez többet, mintha két monitort kapcsolok az asztali gépemhez, vagy a laptophoz csatlakoztatok egy második kijelzőt?

A Windows 10X egyik legnagyobb előnye, hogy a meglévő Windows vázon alapszik, azaz nem az alapjaitól fejlesztettek új rendszert. Ez nem újdonság, már eddig is úgy fejlesztették az operációs rendszert, hogy moduláris módon a Hololens, a Surface Hub vagy az Xbox használatához is alkalmas legyen, azaz a lehető legtöbb típusú készülékkel kompatibilis legyen a kissé módosított formája.

De Windows 10X ennél több

Az egyértelmű, hogy ez az újítás sokat elárul arról, hogyan képzeli a Microsoft a jövőt, ami egyértelműen afelé halad, hogy több készüléken lehessen összehangolva használni a Windowst.

Ha valakinek eddig nem volt elég egy kijelző, az eddig is csatlakoztathatott újabb monitort a gépéhez, ezek között egyszerűen lehetett navigálni. Ezzel a legtöbben meg is oldották azt a problémát, mikor a munkájuk miatt egyszerre több ablakot kell látniuk, mondjuk egy videokonferenciához a résztvevőket is kell látni, de közben több kimutatásból és weboldaról kell összeszedni az információkat, netán még jegyzetelnének is. A több monitoros megoldás addig működött jól, amíg az emberek a munkahelyen, a fix helyükön használták, az viszont teljes mértékben életszerűtlen, hogy valaki két monitorral a táskájában induljon neki a megbeszélések, meetingek vagy akár a home office világába.

Leegyszerűsítve a dolgot a Windows 10X az első olyan kezdeményezése a Microsoftnak, hogy a Windowst bármilyen felületen elérhetővé tegye, akár a későbbiek folyamán telefonon is. És pont ebben rejlik az új, vagy fogalmazzunk úgy, korszerűsített Windows legizgalmasabb eleme. Arra már most is van lehetőség, hogy az androidos készülékre saját launchert telepítve hatékonyan tudjon együttműködni a telefon és a számítógép, de az sem elképzelhetetlen, hogy a jövőben akár telefonos operációs rendszerként is visszatérjen a Windows, vagy egyszerűbbé váljon a több eszköz, és ezáltal kijelző közti használat.

Ennek ellenére a Surface Duo nevű, telefonálásra is alkalmas eszközön Android fut majd.

Erre a Surface-főnök Panos Panay azt mondta, hogy az embereknek szükségük van applikációkra. Ugyanakkor később arról is beszélt, hogy azért mutatták meg több mint egy évvel a megjelenés előtt az eszközt, hogy a fejlesztőknek a premierig legyen idejük dolgozni, vagyis a mobilos operációs rendszerként funkcionáló Windows 10X kérdését jótékony homályban tartotta.

Az alap ugyanaz

Az úgynevezett Windows Core OS az alapja mindennek. Olyan ez, mint egy alapkő, amire építkezni lehet attól függően, hogy milyen rendszeren vagy eszközön kell futnia az operációs rendszernek. A Windows 10X is eszerint épült a rendszer alapjaira úgy, hogy a két kijelzős eszközök igényeire lehessen igazítani.

A két kijelzőé a jövő

Az egyértelmű, hogy még így sem igazítaná a Windows az operációs rendszert a két kijelzős készülékekre, ha nem lennének biztosak benne, hogy ez lesz a jövő. És az sem véletlen, hogy hiába, hogy majd csak 2020 végén jönnek ezek a termékek, mégis már 2019 őszén bejelentették ezeket, és velük együtt az operációs rendszert is. Hogy erre miért volt szükség, azt maga a Microsoft tette egyértelművé, amikor a közleményében arról írt, hogy

Partnereik, mint a Dell, Lenovo, a HP vagy az Asus is két kijelzős eszközöket dob piacra a jövőben, az pedig hogy nézne ki, ha a Microsoft nem a saját termékein mutatná be az új operációs rendszert.

Ez már nem is távoli jövő, az Asus legújabb Zenbookja és Vivobookja is ebbe az irányba mozdult el, és úgy tűnik a jövőben is egyre több gyártó hozza be a második kijelzőt. Ehhez pedig kell egy olyan operációs rendszer, ami az ideális működést biztosítja. Eran Megiddo, a Windows üzletág elnöke a közleményében azt írja, hogy ma a felhasználók rugalmasságot várnak a gépeiktől, azaz hogy nagyon erősek legyenek, sokat tudjanak, nagy legyen a teljesítményük, és sokoldalúak legyenek, miközben egyszerűek, vékonyak, könnyűek, és mobilisak.

De kiknek jó ez?

A terv úgy tűnik az, hogy egyre inkább összemosódjanak a határok munkahelyi gép, otthoni gép, tablet és akár ekönyvolvasó között. A cél az, hogy a hobbifelhasználók egy eszközön válaszolgathassanak emailekre teljes értékű billentyűzeten, aztán nézhessenek filmet, vagy akár ekönyvet olvassanak úgy, hogy a közösségi médiás történésekről sem szeretnének közben lemondani. Irodai környezetben pedig ne okozzon gondot az, ha egyszerre több kimutatásból kell dolgozni, miközben egy videokonferencia fut, emailekre kell válaszolni, és közben még talán jegyzetel is az ember.

Vagyis azoknak, akik egyszerre szeretnek több dolgot csinálni a gépükön a munkahelyükön, és otthon is.

Az egyik legösszetettebb kérdés nem is az, hogy hogyan lehet ide-oda húzogatni a megnyitott ablakokat, és hogy egyértelmű legyen, mikor mi nyíljon meg a külön kijelzőn, hanem az hogy hogyan lehet ugyanakkora akkumulátorral úgy meghajtani két kijelzőt, hogy ne csökkenjen felére az üzemidő. Fontos, hogy ne csak új Windows-appok, hanem azok is tudjanak alkalmazkodni a kisebb energiafelhasználáshoz, amiket évekkel ezelőtt írtak - ahogyan azt is meg kellett oldani, hogy a Win32 appokat is biztonságosan támogassa a Windows 10X platformja. A navigáció, és maga a használata nem igényli különösebben új tevékenységek elsajátítását, vagyis pontosan ugyanúgy fog működni, ahogyan a már megszokott Windows 10.

Nem egy frissítés

Megiddo külön hangsúlyozta a bejelentésében, hogy ez az operációs rendszer kifejezetten a hajlítható vagy többképernyős készülékeken lesz elérhető 2020 őszén, és ott is az Intel processzoraival lesz kompatibilis. Nem frissítésként jön majd ki a már most is elérhető számítógépekre, azokon továbbra is a folyamatosan fejlesztett Windows 10 fut majd.

Sőt, csak hogy izgalmas legyen, a Surface Pro X tableten sem fut majd ez, pedig annak a nevében is X van, két képernyője viszont nincs.

Ugyanakkor ez nem is egy teljesen új operációs rendszer. Az új dupla kijelzős készülékek új kategóriát teremtenek, amihez egy ilyen optimalizált operációs rendszer dukál. Ebből pedig az derül ki, hogy egyelőre nem érdemes messiásként várni a Windows 10X-et, mert nem több, mint a Windows 10 két kijelzőre optimalizált változata. Hogy a jövőben is ennyi marad-e, az már egy sokkal izgalmasabb kérdés, valószínűleg ez attól is függ, milyen gyorsan terjednek el a két, vagy akár több kijelzős eszközök. Megiddo folyamatos fejlesztéseket, és friss híreket ígér az új rendszerről a 2020-as bevezetésig.

(Borítókép: The Verge / youtube)